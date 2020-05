Искусна прелетачица Мариника се поново престројава – Избацила АНТИФА из потписа на твитеру

Након што је Трамп објавио на твитеру да ће Америка АНТИФА прогласити терористичком организацијом Мариника Тепић која је у свом потпису на твитеру имала и реч “Антифа” убрзо ју је избрисала.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020