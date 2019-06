ИСТОРИЈСKИ СУСРЕТ: Трамп ушао у Северну Kореју

Доналд Трамп и Kим Џонг Ун састали су се у демилитаризованој зони на граници Северне и Јужне Kореје. Након кратког руковања Трамп је прешао границу и направио неколико корака на територији Северне Kореје што ниједан амерички председник није урадио до сада.

Обраћајући се новинарима Трамп је рекао да је то био “истински историјски тренутак” и да је “поносан што је прешао линују између две Kореје, док је Kим Џонг Ун рекао да је састанак симбол “одличног” односа њега и Трампа, преноси ББЦ.

Kим није крио одушевљење сусретом и сматра да је састанак исказ воље да се елиминишу сви “несрећни догађаји из прошлости и отвори нова будућност”.

Такође севернокорејски лидер је додао да је био изненађен када је добио позив за састанак од председника Трампа у суботу.

Упркос томе што је Трамп првобитно планирао да са Kимом проведе само два минута, сусрет се претворио у разговор који је трајао дуже од пола сата.

Трамп је изјавио да размишља да позове лидера Северне Kореје у САД, а могуће и у Белу кућу.

“Одмах бих га позвао”, рекао је Трамп, на шта се Kим надовезао рекавши да ће му бити част да америчког председника позове у севернокорејску престоницу Пјонгјанг “у право време”.

Ово је трећи сусрет двојице лидера, који подстиче наду у нове преговоре којима би се обуставио нуклеарни програм Пјонгјанга, јавио је Ројтерс.

