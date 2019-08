Израел честитао Хрватској на “Олуји”, оштра реакција српског амбасадора

Србија је данас критиковала Израел због тога што је честитао Хрватској Дан победе који Срби сматрају погромом, преноси Тајмс ов Израел.Оно што се десило Србима у Хрватској који су тамо живели вековима, током операције Олуја, 4. августа 1995. године је на несрећу највећи егзодус једне етничке групе у Европи после Другог светског рата, изјавио је амбасадор Србије у Израелу Милутин Станојевић за израелски лист.

Он је оценио да је “честитање тог погрома онима који то славе сваке године као ‘Дан победе’ или ‘обнављање суверенитета’ против основних људских принципа модерних друштава”.

“Пошто долази од предствника Израела више је него иронично и тужно”, додао је амбасадор Станојевић.

Your Excellency, do you know that under the same banner, Serbs and Jews were killed in Jasenovac in WW2 and expelled Serbs only 50 years later in an ethnic cleansing that you congratulate?

I'm embarrassed for you.

— Marti Misterija (@RMartinovic) August 5, 2019