Јелена Ђоковић и Александар Ламброс заратили око МХЕ!

We came to Bali to visit @greenschoolbali and see progressive schooling at its best – the one where love towards nature and Earth are at the heart of our entrepreneurial goals and living… No walls, out of box thinking, lots of projects and time outdoors. Just listen to the song they are singing, and look at bare foot kids dancing with joy… 🥰😍 Leaving inspired and motivated to bring change to education! 💪🌞 These kids are from their first grade taking on projects to help the planet Earth and people around the world. They loved hearing about @novakfoundation and our mission for the Giving Season. And we are matching your donations! Now your 1€ is worth 2 🥳💪❤️ PS. Thank you Kate and Jugo for welcoming us and showing us the school! . Dugo smo slušali o jednoj magičnoj školi na ostrvu Bali u Indoneziji. Već godinama nam pričaju kako tamo deca uče kroz projekte a ne kroz teoriju, da su im učionice bez zidova i kućice na drvetu, da učenici iz osnovne škole prave parkiće i igračke za decu iz vrtića, da recikliraju, prave kompost, sade, obradjuju, bave se fizikom, hemijom, matematikom, biologijom… ali kroz projekte!Morali smo da odemo tamo da se uverimo… verujte, takvo mesto stvarno postoji. @djokernole je čak i imao druženje sa učenicima Zelene škole i pričali su o životu, sportu i filantropiji. Iako su deca tamo u džungli, apsolutno brinu o problemima sveta i imaju svoje projekte za pomoć deci. Jako im se svidelo ono što @novakfoundation radi u Srbiji i podržaće nas u ovoj sezoni davanja🤓🥳🥳