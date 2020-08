Језив цртеж стар 60 година предвидео корону али и још нешто што се и те како обестиниило!

Слика је објављена, али нигде се не спомиње 2022.

Нова теорија завере: на друштвеним мрежама кружи слика из италијанског часописа који је, наводно, објављен 1962. године и показује како ће људи 2022. године, уз социјално дистанцирање, ићи на посао.

Футуристички текст у италијанском магазину је писао о томе да ће у будућности градови имати велике проблеме са саобраћајем који могу да буду решени малим једноседима попут електричних тротинета.

Ова илустрација не би била проблематична да људи нису приказани како свако у својој стакленој капсули иде на посао.

Сви су одмах помислили да је овакво возило савршено за социјалну дистанцу, а не гужву!

In 1962, an Italian magazine published a story about what the world could look like in 2022. pic.twitter.com/jIFJIys2ja

— Aima Khosa (@aimaMK) May 14, 2020