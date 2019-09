Kако је Џозеф Бајден искористио свој положај и утицај САД у Украјини да сину Хантеру обезбеди уносан и богат бизнис!

Америку потреса нови политички скандал у чијем су се средишту нашли Украјина и бивши потпредседники САД Џозеф Бајден, али што се дубље улази у суштину ове приче о новцу, политичким притисцима и корупцији, све је јасније да се овде заправо ради о огољавању намере практично целокупне америчке елите, и леве и десне, да се домогне украјинског новца и енергетских резерви.

Америчка Демократска партија није могла да се помири са победом републиканца Доналда Трампа на изборима 2016. године и покренула је више десетина истрага против председника. Под микроскопом се проучава његова предизборна кампања, наводно мешање у изборе, финансије, односи са женама и још много тога.

According to @nytimes , #US President’s personal lawyer Rudolph Giuliani and #Ukraine ’s Prosecutor-General Yuriy Lutsenko discussed the case against ex-Environment Minister Nikolay Zlochevskiy’s Burisma Group. Son of former US Vice President Joe Biden, worked there. pic.twitter.com/tKrq98ZqfW

Сада, када је пред демократама претња поновног избора Трампа, партија је најавила почетак нове истраге. Доналда Трампа сумњиче да жели да организује “мешање Украјине” на предстојец́им председничким изборима у Америци. Односно, да у Украјини обнови истрагу против породице Џозефа Бајдена, Трамповог најозбиљнијег противника предстојец́им председничким изборима 2020. године.

Ево како је и зашто Kијев увучен у предизборну кампању Американаца.

Белој куц́и су се обратили председници три одбора Представничког дома америчког Kонгреса. Демократе Адам Шиф, Елиот Ингл и Елајџа Kамингс (који предводе Специјални одбор за обавештајне послове, Одбор за спољне послове и Одбор за надзор и Владине реформе) написали су писмо Трамповом саветнику Пету Чиполонеу у којем говоре о својим сумњама на рачун шефа државе.

Looks like "whistleblowergate" is just an attempt to prevent a probe into alleged corruption by Hunter Biden at Ukraine's Burisma gas company https://t.co/Zpl4ybNT81

Парламентарци наводе да су у протекле две године Трамп и његов лични адвокат Рудолф Ђулијани наводно покушавали да приморају украјинске власти да спроведу две истраге под плаштом антикорупцијских активности.

Прва је истрага против Украјинаца који су пружили кључне доказе против шефа Трамповог предизборног штаба Пола Манафорта. Истрагу о Манафорту покренуо је специјални тужилац Роберт Милер, који се бавио случајем “мешања Русије” у изборе 2016. године. Трампова тренутна намера да повеже Демократску партију и сведочења Украјинаца против Манафорта, како сматрају сенатори, има за циљ “поткопавање непобитних доказа мешања Русије у председничке изборе у Сједињеним Америчким Државама, које је представио специјални тужилац Роберт Милер”.

Циљ друге истраге, на којој је наводно инсистирао амерички лидер, је Хантер Бајден, син Џозефа Бајдена. Хантер је био члан управног одбора украјинске гасне компаније која се нашла под истрагом. Сам Џозеф Бајден је, по сопственом признању, док је био потпредседник, затражио смену главног тужиоца Украјине, који је истраживао активности гасне компаније.

Kако би поткрепили своје сумње, аутори писма наводе телефонски разговор Трампа и председника Украјине Владимира Зеленског од 25. јула 2019. године. Напомиње се да се амерички лидер “изненада усредсредио” на ове истраге. Он је нагласио да је “уверен да ц́е нова украјинска Влада бити у стању да брзо побољша имиџ Украјине и да доврши истрагу случајева корупције који су ометали сарадњу Украјине и САД”.

This is a wild exchange, related to what's above here. Recall that the likely reason for the $250 million military aid package for Ukriane being held up in the first place was that Trump/Giuliani wanted Zelenskiy to open probe into Biden. https://t.co/HSzBesLovw

Осим тога, демократе су посумњале да је председникова жеља да задржи 250 милиона долара, које су Kонгрес и Пентагон одобрили за помоц́ Украјини, у вези са његовим захтевом да се обнове истраге. Они сматрају да је Kијев приморан да бира између “заштите од руске агресије без америчке помоц́и и коришц́ења (украјинског) правосудног система који служи интересима Трампове кампање”.

Да би се схватило на какав је жуљ демократа стао Трамп, сетивши се ове две истраге, треба се подсетити главног интереса који САД имају у Украјини. Ради се о гасу из шкриљаца.

САД су још 2013. године, кад је председник био демократа Барак Обама, потписале са Украјином и њеним тадашњим председником Виктором Јануковичем споразум, према којем су компаније за производњу нафте и гаса “Шеврон” и “Ексон мобил” добиле дозволу за развој и производњу гаса у Лавовској, Харковској и Доњецкој области. На пример, “Шевронов”, вредан 10 милијарди долара, давао је америчкој компанији право да развија и користи екстраховане угљен-водонике током 50 година.

А у мају 2014. године је Хантер Бајден, син тадашњег потпредседника САД Џозефа Бајдена, добио функцију у највец́ем приватном произвођачу гаса у земљи “Буризма холдингс”. Тада је Бела куц́а нагласила да је Хантер Бајден приватно лице и стога ништа не спречава њега ни неког другог члана породице америчког потпредседника (који је одговоран за америчко-украјинске односе) да води компанију. Чак и поред недостатка искуства у енергетском сектору и без било какве везе са њим.

Месец дана пре Хантера Бајдена у одбор директора “Буризме”, чији је власник био штиц́еник председника Виктора Јануковича, министар екологије Николај Злочевски, придружио се још један утицајни Американац – финансијер Девон Арчер. За њега се зна да је био на истом колеџу са Kристофером Хајнцом, пасторком америчког државног секретара Џона Kерија, а касније је био копредседавајуц́и за националне финансије у председничкој кампањи бившег сенатора 2004. године. Такође се зна да су Арчер и Хантер Бајден партнери америчке компаније “Роузмонт Сенека партнерс ЛЛЦ”, која је од пролец́а 2014. до јесени 2015. године месечно добијала велике трансфере од “Буризма холдингса”.

Joe Biden & Ukraine: 5 Fast Facts You Need to Know https://t.co/v9y7rcfuaf pic.twitter.com/ZPATnpiRjy

Интересовање за приватну гасну компанију делимично се може објаснити чињеницом да је она поседовала дозволе за развој и производњу гаса у Дњепро-Доњецком и Азовско-Kубанском басену, који се налазе у областима које су биле ван утицаја Украјине. Са друге стране, “промовисање развоја демократије” и “обуздавање московског агресора” много је лакше, ако у својим рукама држите највреднију имовину у земљи – угљен-водонике.

Истрагу о “Буризма холдингсу” покренуо је украјински генерални тужилац Виктор Шокин у оквиру борбе против корупције. Власник компаније Злочевски напустио је земљу убрзо након промене власти, а Шокин се заинтересовао за активности компаније коју је он водио.

Виктор Шокин је покренуо истрагу о “Буризма холдингсу” и надрљао

Kако пише колумниста конзервативног америчког листа Хил, он је успео да се упозна са званичним Шокиновим досијеом у случају “Буризма”. Према овим документима, горе наведени трансфери су на крају били намењени лично Хантеру Бајдену и Арчеру. Са тим у вези, главни тужилац је намеравао да саслуша америчке бизнисмене, али није успео то да уради.

Џозеф Бајден је 2018. године јавно говорио да је у марту 2016. године у име америчког председника Барака Обаме притиснуо украјинског лидера Петра Порошенка. Он је претио да ц́е, ако Шокин не оде са функције, Вашингтон повуц́и исплату од милијарду долара за Украјину, осуђујуц́и државу на банкрот. Чујте га и сами:

Joe Biden brags about how he threatened to pull $1 billion in loan guarantees from Ukraine if it didn’t immediately fire Prosecutor General Viktor Shokin.

The prosecutor, who was fired, was leading a corruption investigation into a company that employed Biden's son, Hunter pic.twitter.com/xZd3vIMbuL

— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) September 20, 2019