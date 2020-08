Карапанџа цинкари Лончара Трампу

Ево видео српског министра здравља који вас је исмевао на српској телевизији пре неколико дана и тврдио да је председник Вучић добио респиратор који ви нисте могли да добијете, јер председник Србије има бољи углед од вас – написао је професор Раша Kарапанџа на свом Твитеру, и таговао америчког председника Доналда Трампа!

Разлог Kарапанџине поруке је гостовање министра здравља Златибора Лончара на Хепију код Миломира Марића.

Hey @realDonaldTrump here is a video of Serbian health minister making fun of you on Serbian TV few days ago and claiming that Serbian president Vučić got some respirators that you could not get because Serbia’s president has a better reputation than you. https://t.co/oxYdulpEer

— karapandza ✊ (@karapandza) August 1, 2020