Ко је био научник који је истраживао вирус корона и зашто је убијен?

„Немамо ниједан доказ да овај трагични догађај има везе са његовим послом на Универзитету у Питсбургу или било каквим послом тамо, као ни са тренутном здравственом кризом која погађа Сједињене Америчке Државе и свет“, речено је у полицијском одељењу које истражује ово убиство, преноси „Питсбург пост газетa“.

Раније је мотив убиства доктора Бинга Љуа полиција назвала „дуготрајним несугласицама са интимним партнером“. Међутим, нису дали детаљније објашњење ове тврдње, наводи овај медиј.

Како наводи „Вашингтон пост“ позивајући се на канал ВТАЕ, Бинг Љу (37) је упуцан више пута у својој кући око поднева у Робинсон Тауншипу у Пенсилванији.

