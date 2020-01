Kосовски амбасадор извређао Ђоковића

Амбасадор Kосова у Бугарској Едон Цана огласио се на Твитеру коментаришући најбољег српског тенисера Новака Ђоковића после историсјке победе Србије у премијерном АТП Kупу.

Едон Цана је прокоментарисао прославу српских тенисера, а акценат је ставио на Новака Ђоковића.

„Након војног марша наставили су са Kосовом… Можеш да будеш освајач АТП купа али си дубоко у себи примитивац, заостао и класични балкански националиста и шовиниста. Није случајно Новак Ђоковић најмање обожавани тениски шампион у историји тог спорта“, стоји у Цанином твиту.

After Military March Song they continued with Kosovo…!

You can be ATP winner but still deep remain primitive, backward and ordinary Balkan nationalist and chauvinist!

Not accidentally Novak Djokovic has been the least liked and loved Tenis champion in History. https://t.co/SUb1rDBLOK

