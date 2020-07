Ковид-19 је фикција заснована на чињеницама – вирусу и заразама, али и на страху и лажима

„Страх је само обрнута вера; то је вера у зло уместо добра“

Флоренс Сковел Шин

ПОСЛЕ неколико месеци кризе КОВИД-19 релевантни елементи анализе ове кризе постају јаснији.

1. Постоји огроман притисак да се убеди 7 милијарди људи у потребу вакцинације против вируса [1] чија је смртност надувана [2] и за коју се каже да је свеприсутна док нестаје или је чак и нестала.

Подсећа нас на операцију из 2009. године, са лажном пандемијом Х1Н1 [3]: иста тактика, иста (са)учесници (медији, политичари, владе), исти “експерти”, исти сценарији, исте нарације са нагласком на страх, кривицу, журбу и увек исти смрад свеприсутног новца у облику огромних профита за индустрију производње вакцина Биг Фарма. Као да је епизода Х1Н1 из 2009. коришћена као проба. Овај пут је спремна епизода КОВИД-19 за 2020. годину да би акцију претворилa у успех?

2. Људи се подвргавају ауторитету

Упркос јасним знацима корупције, неспособности, немања реалних сазнања о еминентним личностима у политици, науци, медицини, многи људи их и даље подржавају.

Упркос збуњеним, опречним, необјашњивим, неоправданим препорукама, људи прихватају директиве вишег ауторитета.

На пример, многи људи и даље их слушају:

1) Усред епидемије ношење маски није било обавезно, а чак су и обесхрабривани здрави људи.

2) Како епидемија одмиче, маске постају обавезне свуда и за све.

Многи лекари опште праксе из неколико земаља и IHU Méditerranée-Infection de Marseilles, једног од највећих центара заразних болести на свету, највећег у Француској, показали су да је хидроксилороквин ефикасан лек за лечење САРС-а и КОВИД-19 [4] .

У Белгији „они“ кажу да је то опасан и неефикасан лек и „они“ спречавају лекаре опште праксе да га преписују својим пацијентима. У САД-у је у току медијска кампања против ХЦК-а.

Супротности, лажи, лажне истине…

Наравно, страх и конформизам могу објаснити ову измишљену послушност.

Знамо искуства Соломона Аша и Стенлија Милграма [5].

Тенденција ка подвргавању и послушности присилним мерама варира од земље до земље.

Тако у Србији:

„Сломљено, немилосрдно напредовање коронавирусног терора. Незадовољни Срби побунили су се против свог председника када им је наредио да се врате у кућни притвор. Након два дана уличне борбе са десетинама хоспитализованих полицајаца, робусни демонстранти су победили; власти су се предале и одустале од својих планова за запечаћивање Београда. Трговине, бистрои и ресторани у Београду имаће сат времена у раним вечерњим часовима; али ово је много боље од потпуног затварања које су планирали. [6]

С друге стране, у Белгији:

„На несхватљив начин, док епидемија, осим малих кључања (гроздова), постепено нестаје [7], принудне мере се поново намећу, чак и проширују [8] уз обавезно ношење маски свуда, за свакога, обавеза да дате своје податке у ресторанима и баровима ради праћења [9]… ”.

За све то нема оправдања.

Све ово оживљава страх, терор и води страху од повратка у делимично или потпуно затварање (кућни притвор), док данас знамо да је та мера бескорисна и штетна! [10-11]

Као да кризу КОВИД-19 власти користе као опсежни тест за процену колико њихово становништво може поднети [12] и да виде докле могу ићи пре него што наиђу на озбиљан отпор.

Надам се да ће белгијски народ, најхрабрији народ Галије према Јулиусу Цезару [13], имати храбрости и луцидности српског народа и коначно се пробудити.

3. Употреба стручњака да се ствара утисак консензуса који не постоји

Владе формирају стручне комисије како би оправдале своје поступке.

Међутим, у организацијама као што су Светска здравствена организација (СЗО), Европска агенција за лекове (ЕМЕА), комитет КОВИД-19 у Француској (ЦАРЕ) или у Белгији (Sciensano-committee COVID-19), бити стручњак не значи бити независан, без било каквог сукоба интереса или чак бити компетентан [14-15].

Сваки пут када влада каже: „Постоји консензус струке по том питању“, у ствари је то лаж.

То само значи да су се њихови експерти сложили, успоставили консензус без анализе и спровођења научне расправе.

У КОВИД-19 можете да пронађете све теме представљене као део консензуса:

§ Маске

§ Хидроксихлороквин

§ Забава

§ Тестови

§ Третмани

§ Вакцинација

... други стручњаци подједнако валидни у погледу академске веродостојности, репутације и професионалних активности, чија мишљења иду у супротност са службеним диктатима, са искреним аргументима, чврстим демонстрацијама и вишеструким референцама.

Како грађанин да ово одмерава?

Добар критеријум је провера сукоба интереса.

Многи квалификовани аутори и научници са мишљењима супротним мишљењима владиних колега нису повезани са фармацеутском индустријом или владама које желе да прогурају своју идеологију, политичку агенду или који постају све зависнији од Биг Фарма.

Ови независни аутори такође имају више да изгубе него да добију у овој дебати.

Шта би их друго могло нагнати да ризикују ако не искреност, савест?

Ни слава, ни нада у уговор у приватном сектору, ни новац, у сваком случају.

4. Измишљање „фикције“ може бити инспирисано искривљеним разумевањем стварних чињеница и употребом нарације која се на крају понавља изнова и изнова, а која потом постаје консензус који се више не доводи у питање.

КОВИД-19 је фикција заснована на веродостојним чињеницама: вирус, стварна смрт, стварна болест, епидемија респираторних болести којима се додају, мало по мало, искривљавање истине или стварности, или чак потпуно отворене лажи.

Коронавируси су познати. Они постоје. Два од њих већ су претила човечанству смртоносним епидемијама (САРС, МЕРС).

Без обзира на чињеницу да је пандемија Х1Н1 у 2009. години била лажна и да су стручњаци манипулисали бројкама, пандемија Х1Н1 из 2009. поставила је темеље за ову опасност и да нас може спасити само вакцинација. Заиста болесни људи су хоспитализовани, а неки су умрли.

Све то учинило је причу „КОВИД-19“ веродостојном.

Како би се захуктала кампања страха, уведена је шок-операција за читаву популацију, спроведени су тестови као поуздани, објављени су високи подаци о смртности, да не спомињем показатеље заразности.

У овом процесу, улога медија у подршци званичном консензусу била је од суштинске важности. Као и увек, они су одиграли своју улогу добро, објављујући број смртних случајева сваки дан и приписујући их КОВИД-19 без потврде у анализама.

Данас кампању страха подржава наводни други талас, који захтева ново блокирање. Такозвани „позитивни“ на ПЦР-тестовима се лежерно представљају као нови случајеви КОВИД-19.

Шведска и друге земље, као и неке државе у САД-у, нису играле ту игру или су следиле свој дневни ред.

Нису се закључавали, били су мање трауматизовани, остајали су више људи. Они су доказ да је прича о КОВИД-19 у неколико земаља (Белгија, Француска, Шпанија, Канада…) заиста фикција, заснована на манипулисаним подацима, са увлачењем милиона људи у грозну „психолошку замку“.

Прича ЦОВИД-19 је стратегија „шок-терапије“

Овакве стратегије (које подразумевају социјални инжењеринг) никада се не користе за добро људи.

Стратегија психолошког шока је стварност коју је проучавало више аутора и истраживача, укључујући Наоми Клајн [16], са својом књигом објављеном 2007., „Стратегија шока: пут капитализма од катастрофе“.

Циљ је направити табула раза, празну страницу, па на тој празној страници конструисати шта желимо. Како то можемо?

„На нивоу читавог становништва, уништавањем наслеђа државе, њених друштвених и економских структура да би се изградило ново друштво, нови поредак након планираног и контролисаног хаоса. Једном, када су људи лишени референтних тачака, шокирани и инфантилизовани, остају без одбране и њима се лако манипулише. Овај процес се може догодити након озбиљне економске или политичке кризе, еколошке катастрофе, напада, рата или здравствене кризе. [17]

Шок-стратегија је економским средствима примењена у Грчкој након кризе 2008., увлачећи милионе људи у беду због саучесништва њихових политичара. [18] Стратегија шока примењена је преко терроризма у САД 2001. и Француској 2015. године увођењем закона о ванредним ситуацијама који никада више нису укинути [19]. [19]

Стратегија шока сада се примењује путем здравствених криза, преко КОВИД-19, на део света, укључујући моју земљу, Белгију.

„Терор изазван у великом обиму у друштву доводи до својеврсне несмотрености, ситуације у којој се лако може добити контрола од стране спољних власти. Неопходно је развити незрело стање духа у популацији како би се она што боље контролисала».

„Друштво мора бити инфантилизовано“

Ове идеје је проучавао и ширио Институт Тависток у Лондону, из којег потичу психијатријске клинике основане 1920. године, специјализоване за психолошку контролу и организовани друштвени хаос [17]. Много је лакше водити друштво менталном контролом и инфантилизацијом, збрком, дезинформацијама и страхо него физичком контролом.

Није ли то данас на делу? Људи се инфантилишу …

Речено им је којим тротоаром могу ходати, којим путем, када могу ући у продавницу и где морају дувати нос. Страх је свеприсутан. Они који одбију маске кажњавају се, гледају попреко, искључују, вређају, мрзе.

Хиљаде људи сматрају да им је рад угрожен, цео живот угрожен без могућности демонстрације или противљења консензусу Ковид-19 који им је наметнула њихова влада.

Стари људи су напуштени. Млади су затворени у маскираном и затвореном свету. Одрасли су у несигурној ситуацији. Људи из исте породице, раздвојени.

Размишљање, а да не спомињемо дијалог и расправу су парализовани. Протест је забрањен.

Ако је ова теза тачна, за очекивати је да ће наша влада, путем „експерата“ и посредованих медија, наставити са овом стратегијом шока и објавити нам све више заражених, мртвих и нових таласа КОВИД-а, без обзира на стварност.

Чињенице ће бити изманипулисане.

Примери Шведске и Београда светла су наде у овој мрачној перспективи.

(Др Паскал Сакре, лекар специјализован за критичну негу, аутор и познати аналитичар за јавно здравље, Шарлероа, Белгија)

др Паскал САКРЕ

