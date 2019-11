KРВОПРОЛИЋЕ ЗА НОЋ ВЕШТИЦА: Четворо убијено на забави у Kалифорнији, има и рањених!

Најмање четири особе су убијене, а више их је рањено у пуцњави до које је дошло на журци током Ноћи вештица у Kалифорнији.

#BREAKING: Reports of 4 dead, and multiple injured in mass shooting at a Halloween party in #Orinda, #California. pic.twitter.com/8sFf3b5jMZ

— News flash (@BRNewsFlash) November 1, 2019