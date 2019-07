Лазански: НАТО скандал — техничка грешка, немар или неко „ровари“

У извештају Парламентарне скупштине НАТО случајно су обелодањене информације о тачним местима где се чува америчко нуклеарно оружје. Према наводима „Вашингтон поста“, извештај је објављен још у априлу под називом „Нова ера нуклеарног обуздавања?“, али је, убрзо након изласка у јавност, он обрисан, будући да се у њему наводи и где је тачно лоцирано близу 150 нуклеарних бојевих глава у Европи.

Реч је о шест локација — шест база: Клајне Брогел у Белгији, Бухел у Немачкој, Авијано и Геди Торе у Италији, Волкел у Холандији и Инџирлик у Турској.

#2 Based on their rhetoric (and actions), both sides seem as, if not more, interested in a new nuclear arms race than in saving the INF. They’re rolling out new weapons, and have hinted new missiles in 500-5,500 km range (forbidden under INF) will be ready when the treaty expires

— ICAN (@nuclearban) June 18, 2019