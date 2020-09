Лечић: Демократска странка је спашена

Лечић сматра да је он председник ДС.

DS je spašena! @demokrate je izabrala svoje rukovodstvo i svoju politiku. To je završena priča. Pre 2g. on je dobio 650 glasova, sada je glasalo blizu 3.000 ljudi i on to ne priznaje.

Jel postoji neki veći kriterijum za demokratiju nego glasanje?? #BranislavLečić

