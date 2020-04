Лингвистичко-бихејвиористичке методе “преумљавање” Срба

За ову анализу смо користили јавно доступне податке, коментаре , твитове, објаве, текстове у којим смо налазили шаблоне, фразе које се понављају . Фразе речи и поступке које смо изнели овом тексту су производ десетина хиљада текстова, објава и коментара. (у прилогу достављамо пронађене шаблоне).

Коришћени алати: Rapidmainer,Tableu 2020, NLP Monkeylearn text mining,

“Није само оружани напад на једну земљу рат. Постоји гори напад од сваког оружја, а то је пропаганда којом се народ убеди да је добро бити роб, да све његово не ваља да је лош, глуп; да неко други треба да се стара о њему, његовој деци, породици, његовом богатству или богатству земље. Када постанете „срећни роб“ касно је, то је горе од сваке смрти”

Дешава се невероватна злоупотреба психологије тј. пропаганде…

Пропаганда је намерни и систематски покушај обликовања перцепције и манипулисања спознајом и понашањем у циљу изазивања реаговања које је у интересу пропагатора. Отац пропаганде је Јозеф Гебелс . Нацисти су умесним коришћењем пропагандних средстава ушли у све поре друштва, ампутирајући код јавности критичку свест. Манипулација као једно од средстава контроле понашања великог броја људи, карактеришу следећи важни аспекти: манипулација је безболно убеђивање људи који тог чина најчешће нису ни свесни јер је он растерећен осећања принуде; манипулација се темељи на добром познавању човека, особито његових социо-психолошких карактеристика и понашања што доприноси увећању степена њене ефикасности; манипулација је посредована високо софистицираним средствима мас-медијских и комуникационих система. Манипулација се труди да поједностави свој психолошки утицај и зато користи — стереотипе.

Стереотипи представљају унапред формиране ставове и представе, често и предрасуде које се лако усвајају иако су лишене објективности. Оно што стереотипима даје акциону снагу и привлачност јесте њихово наликовање реалној стварности, они су најчешће некакве слике или скице одређене појаве или објекта о коме не постоје објективна сазнања (или се она намерно искривљују) па нам стереотипи представљају помоћне обрасце за класификацију и објашњење. Отуда и њихова привлачна снага манипулативности која је давно уочена, а развојем медија опасно потенцирана, како због политичких тако и због профитерских интереса. Стереотипи, нарочито они који се односе на припаднике других нација или конфесија увек су праћени и појачавани снажним емоцијама које додатно упрошћавају и искривљују чињенице. Стереотипије су у највећем броју случајева последица делатности скривених институција моћи, било да се оне лоцирају у сфери државне политике или економских интереса. Они не само да производе највећи део стереотипа (стављајући их у функцију својих циљева и потреба) већ их вештом манипулацијом претварају у “природни ” ред ствари, формирајући илузију њихове нормалности.

Стереотипије, као и фобије често на директан начин утичу на производњу онога што се у социологији и социјалној психологији означава као морална паника. Ово упућује на неколико становишта битних за разумевања феномена морална паника. Прво, јавља се у облику кампања (крсташких похода) које трају непрекидно током неког периода, било кратког или дугог. Друго, она одговара људима узнемиреним очигледним раслојавањем или сломом одређеног друштвеног поретка, што их на неки начин угрожава. Треће, она показује да су моране смернице нејасне. Четврто, да политичари и одређени део медија просто жуде да поведу кампању и предузму акције за које тврде да ће зауставити опасност. И на крају, аутор коментара закључује да морална кампања сасвим занемарује праве разлоге друштвеног .

Већина људи са којима се препирете на мрежама нису они људи.

У конфликтним ситуацијама, политика, идеологија, пропаганда и у модерно доба медији посежу за стереотипима као инструментима стигматизације оног „другог“ (непријатеља) и колективне мобилизације “својих”. Стереотипи и то негативни о Србима у Немачком случају, показали су се и током 20 века корисни за мобилизацију својих колонија и народа у њима за ратове, геноциде и етничка чишћење Срба (1903, 1908, 1912–1918, 1941, 1990, 1999). Дехуманизација Срба кроз историју имала је за циљ да створи мржњу према Србима и оправда сваку агресију.

Највећи пример пропаганде на социјалним мрежама (до сада 2020 године) по Америчким изворима је утицај Русије 2016 године преко социјалних мрежа на избор Трампа за председника САД. (линк, линк, линк).

Такође код избора у Америци 2016 године догодила се и афера са Кембриџ Аналитиком (Cambridge Analytica) да је користећи податке корисника социјалних мрежа у САД преко Гугла, Твитере, Снапчета, Фејсбука и Јутјуб помогла Трампу да уђе у Белу Кућу (Постане председник).

Пандан овоме у Великој Британији за време одлучивању о изласку из Европске Уније велику улогу на утицај јавног мњења( на обе стране ) је имала пропаганда преко социјалних мрежа и рачунарски генерисаних профила (ботова) (линк).

Одавно је јасно да нико више не води хуманистичке битке и да се иза сваке приче која је декларативно брижна за човечанство, искључиво крије обична манипулација и експлоатација,

У Републици Србији већина корисника интернета су млади, најрањивија група за пропаганду. Млади се у 93,5 % ( линк: Кровна организација младих) информишу преко социјалних мрежа сами тим и било је за очекивати да непријатеља највише снаге за потребе преумљење младих Срба фокусира баш на социјалним мрежама.

Приближно 60% промета на социјалним мрежама прави 2% корисника, нико нема толико времена нити енергије нити ресурса да створи толико пропагандног материјала , нити да плаћа повећани домет објава. Јасно је да иза тога стоји озбиљна организација. Ако одбијемо активисте свих политичких странка остају нам активисти разних агенција који пре лажних налога, изнајмљених утицајних личности на мрежама , активиста страних агенција са својом агендом.

Пропаганда на мрежама у Србији има за циљ преумљење Срба, стварање „срећних робова“ и стварање подела у друштву које касније непријатељ може користи у своје сврх чак и за грађански рат. “Преумљавању” користи старе лоше стереотипе о Србима из немачке и аустроугарске пропаганде и покушава да их наметне Србима.

Како се препознају активности непријатељских бихевиористичких метода у преумљавању младих у Србији?

1. Напад на трећу линију одбране: српски идентитет:

Међународно истраживање о самопоштовању изведено је на узорку од 16.998 људи из 53 нације, а објавило га је Америчко удружење психолога 2005. године упитник укључује ставове о индивидуалној личности, о својој нацији и о осталим нацијама. Истраживање је показало да је Србија међу најсамопоштованијим нацијама, испред Сједињених Америчких Држава (6. место) и Јапана (последње место), и већина нација, укључујући и Србе, слаже се са тим.(линк).

Због тога се врши напад на српски идентитет на следећи начин:

● Исмевање српске историје (Косовска битка, борба против сваког које покушао да окупира Србију);

● Оспоравање историјског, цивилизацијског, техничког, културног и спортског доприноса Срба свету (пример негирање порекла великих српских научника већ додавање ознаке порекла као „Грађанин света“;

● Под велом критике српског национализма упорно и систематски дехуманизују наше основне идентитетске елементе; Под велом критике Срба систематски дехуманизују српски идентитет.

● Забрана помињања историје пре 1990 године;

● Напади, омаловажавање или негирање српског порекла знаменитих Срба;

● Преко слика (меме), видеа, хумористичких емисија и портала исмева се историја од стране оних који немају историју до пола века и тај део историје им је сраман као сарадња са нацистима. Али, у овоме учествују и унајмљене особе без морала, етике и људскости. Народ их већ зове „окупаторски кловнови„ или „нацистичке проститутке“ аналогија на жене које су продавале сексуалне услуге окупатору.

● Исмевање искључиво српске традиције (Гусле, Слава, Шајкача, Слава, Богојављење). Посебно јадно је када назови уметница исмејавала изглед девојчице које је преживела рак и пливала за Часни Крст.

● Исмевање и озбиљан напад на Српску православну цркву (пример „Операција кашичица“ која и поред тога што није успела у свом науму показала је једновремено организовано нападање на Српску православну цркву са безброј портала, лажних налога, медија, ТВ станица, штампаних медија. Такав једновремен синхронизован рад нам је ода ко све ради против Срба у сред Србије као и да се акцијом руководи са једног места где се креира лажна вест и навратив ,спушта се на медије и ботове као извршне јединце. Ово јако подсећа на војну организацију. Да је напад на Свето причешће организован одао је податак да је једновремено написано неколико десетина хиљада објава, твитова, коментара садржало фразу „лизање кашичице“. Једновременост коришћења погрдног назива за причешће говори о организовању напада.

● Оно што су медији радили у процесу обмањивања јавности у такозваним случајевима Маркале и Рачак сада је достигло свој врхунац у свакодневном клеветању Српске Православне Цркве.

● Непрекидни масовни напади на православље, а величање католика.

● Мењање свести о томе како су све земље које су дозволиле да буду окупиране боље прошле. Како би било боље да су Срби били на страни нациста, фашиста, Отомана, НАТО-а и Аустро-угара.

● Агресивно импутирање да Срби мрзе све и свакога.

● Напади и покушај деконструкције Светосавља.

● Пред сваки православни празник, већ традиционално масовни напади и изливи мржње и вређања из непријатељских медија, хиљаде бот налога на свим мрежама, непријатељских новина нападају врше искључиво православне вернике. Од масовног, организованог вређања православаца до сликања верника и качења на мреже тих слика без пристанак верника ради исмевања. Циљ ових патолошких напада на веру је да се Срби удаље од православља. Поражавајуће је то што држава нема храбрости да реагује да ове нападе на њене становнике.

● Такође за пример служи и чињеница да су за време ванредна ситуације за време Корона Вируса пси имали три термина за шетњу а верници никаква права.

● Анестезирање друштва и прихватање да су Срби лоши и у тој мери да је извршена нормализација вербалног линчовања „српских националиста“, „попова“ и „злочиначке интелигенције“, те се такав дискурс уопште и не примећује као проблематичан.

2. Непријатељске активности се лако препознају по вредностима које заступају.

● Србофобија по моделу који је настао у Аустроугарској као припрема становништва за рат етничко чишћење Срба и масакре по Мачви. (линк) (линк[1] ) (линк)

● Величање „поданичког“ менталитета.

● Игноришу српске жртве или на помен истих кажу „треба прво да почистимо у свом дворишту“ пошто су нас очистили из комшијски дворишта.

● Слепило за своје и туђе грешке, коришћење двоструких аршина.

● Игнорисање чињенице да у Хрватској, БиХ и КиМ нико није одговарао за злочине над Србима и да су сведоци поубијани.

● Игнорисање чињенице да тамо где су по њиховим наводима „Срби чини геноцид“ Срба нема.

● Релативизација сваког злочина над Србима. Оправдање геноцида над Србима, етничког чишћења 500 000 Срба. Етничког чишћења Срба са Косова дога више од век. Али, то никада не чине када су српски злочини над другима, чак и фиктивни.(линк)(линк)(линк)

● Игнорисање геноцида над Србима или оправдавање убијање Срба.

● Игнорисање убијање Срба од стране оних који су прихватили веру мухамедову за време Османлија, затим злочине Хрвата и усташа над Србима у Аустроугарској пре првог светског рата, затим геноцид над Србима од стране Хрвата и муслимана у СС Нацистичким дивизијама Ханџар и Кама. (Алија Изетбеговић, творац бошњачке акције, је служио казну због учешћа у СС нацистичкој дивизији, 90-их постаје вођа муслимана и наставља оно што је започела Ханџар дивизија, етничко чишћење Срба)

● Шовинизам према Србима

● Мржња према ћирилици (линк)

● Бомбардовање Србије називају „интервенција“ док интервенцију Републике Српске на заустављању етничког чишћења над Србима , називају геноцид

● Оптужују Србију за бомбардовање, што би било као да девојку која је силована отпужите да је сама крива за то.

● Доказане лажне масакре , тј. операције „Лажне заставе“ и даље третирају као истине.

● Без обзира што је доказано у Хагу да Србија није почела рата, наставља се праћење шаблона из 90их анти српске пропаганде.

● Духовно уништавање Срба

● Уче нас да заборавимо историју

● Паничан страх од бројева 1244 (међународна резолуција), 1389 (дан кад је Србија пред 7 векова победила неупоредиво јачег непријатеља и сачувала Европу од освајања Отомана), 1918 дана када је Србија опет победила надмоћне непријатеље.

● Напад на спрске како они то зову „митове„ на српски пркос окупатору и покушај инсталирања нових митова типа *ЕУ нема алтернативу, Срби су крви за све, Срби су геноцидан народ, ”хуманитарно бомбардовање „ и друго.

● Промовисање индивидуализма, али у погубном смислу, који не доприноси никаквом бољитку појединца, већ од њега ствара поданика без слободе у модерном смислу те речи.

● Искључиво материјалистички поглед на свет

● Примитиван начин пропаганде „Ти си глуп ако ово подржаваш“ или „Ти си глуп ако ово не подржаваш“

● Поред одличне критике српског народа у делима Бранислава Нушића, Арчибалда Рајса, Јована Стерије Поповића других они усиљено форсирају дело особе која је патолошки мрзела Србе (Философија паланке — Радомир Константиновић)

● Величање сваког окупатора.

● Борба да против традиционалне вредности да се замене новим вредностима, рецимо као што је педофилија.

● Подметање лажни слика из старих партизанских филмова, слика рецимо из Руанде или слика мумија као “доказ” српских злочина исл.

●

Усвајање оваквих непријатељских шовинистичких стереотипа о Србима се назива аутошовинизам.

Циљ да појединац усвоји дух Самопорицања.

3. Ублажавање штете

● Када неко пребије Србина у Хрватској или му разбије ауто онда иде ублажавање штете као на пример „Свуда има будала“ , када се нешто мизерно догоди у Србији онда је крив цео српски народ. (појава оваквих објава се интевизира пред туристичку сезону)

● За 50 милиона мртвих у другом светском рату крив је само Хитлер — али су Срби као народ криви за сваког појединца који учини нешто лоше.

4. Типичне фразе и речи које се употребљавају приликом непријатељске пропаганде (због огромног броја понављања чак и ван контекста , народ из назива „мантре“)

● „Ја сам верник АЛИ“ (реч АЛИ брише све оно речено или написано пре ње)

● „Ја сам био у рату АЛИ“ из ово иде и тражење војне књижице оног ко учествује у дискусији која затим служи за формирање лажних оптужница за наводне злочине у Рату у Хрватској Босни И Косову те оптужнице служе да се спречи повратак Срба и да се настави етничко чишћење Срба.

● „Треба гледати у будућност. Треба кренути напред“ (ово важи само када њима одговара)

● „Треба почистити прво пред својим вратима“ ово служи да се анулирају и из разговора избаце злочини над Србима које непријатељ за цео век није признао тј. нису „почистили пред својим вратима“

● Свако помињање злочина над Србима им је „ширење мржње“ а онда се исти сете интервенције у Сребреници.

● „Ви Срби стално умишљате неког непријатеља“ што је парадоксално, ово изјављују док врше напад на Србе

● „Није ово мржња ово је критика“ ово редовно се употребљава за ублажавање изјава које су баш то — озбиљна мржња према Србима.

● Црква не плаћа порез, попови возе кола (уколико је поп екумениста није им битно што је богат).

● Црква нигде не даје помоћ, (”да не зна лева рука шта десна ради” црква држи народне кухиње учествује у хуманитарним делатностима и због хришћанке врлине којом је забрањено да се хвалише давањем не рекламира себе сваки пут када помогне неком)

● ПатриЈота, СрБски, Шовинсити, ксенофоби, клерофашсти, нацисти, фашисти, Екстремни десничари, Србенде, Литијаши, православни екстремисти, светосавизам, мантијаши, балкански касапи, недавачи светиња

● „Средњи век „ или „у ком веку живите“

● Малигни српски национализам

● Хронична заосталост

● „Културна деконтаминација примитивних Срба“

● Суочавање са прошлошћу

● Западне вредности

● Деконтаминација друштва

● Срби малограђани

● Српске девојке/жене су к****

● Српкиње су примитивне

● Српкиње зле к**** и спонозоруше

● Митоманија“,

● „Треба прихватити реалност“,

● „Европске вредности“

● „Имају три зуба и бију жену“,

● „Сав нормалан свет“

● „Пакујем кофере“

● Српски нацизам, геноцид, денацификација, евроатлантске интеграције, мапа пута, европске вредности, паланачки дух, родне политике, култура сећања, инклузивне праксе, „антифашизам“.

● „Срби су толико огаван народ“

● Млади у Србији или Републици Српској, наизглед, ништа нису криви, али (Нацисти за 50 милиона мртвих нису криви колективно, али ако си Србин чим се родиш крив си.)

● Напуштања наратива о нужности одбране Срба од новог „геноцида“,

и још много тога што може да смисли само неко ко патолошки мрзи боље од себе (Србе)

● Усташки погрдни назив за Србе као „Ћириличари“ — „Гибаничари“

● Крезуба Србија (представљање Срба као примитиваца без основног образовања)

● Затуцани православци (окушај представљања верујућих Срба као особа које негирају науку)

● Верници равноземљаши(још један начин покушаја импутирање теорија завере као нешто што се подразумева код верника)

● Срби су БОЛЕСНА нација.

● Срби су шовинисти (то каже особе које управо имају шовинистичке ставове према Србима)

● Националисти у погрдном контексту (комунистичка погрдан фраза за ономе који се нису осећали као Југословени)…Само Српски национализам је опасан, зато га и нападају

● Велико Срби погрдна фраза које је као део пропаганде настала још у Аустроугарској.

● Ксенофоби, (иначе ово редовно користе нво и комшије које су због ксенофобије очистили Србе из своје државе.

● Косово је призната држава

● Косово је изгубљено

● Албанци су се бранили па су због тога клали Србе

● Дођоши (фраза створена од сепаратиста са Севера Србије , била је усмерена према српским избеглицама из Босне који су нападни на много основа, главни проблем је био то што су повећали проценат Срба у Северној Србији)

● Ви Срби умишљате непријатеље или „Национализму треба спољни непријатељ“ ово служи да анестезира Србе , да не смеју јавно да говоре о отвореним непријатељским делатностима . Ово редовно користе они који отворено врше напад на Српски идентитет.

● Косовари (овај албански назив за Србе са Косова и Метохије редовно се користи као погрдна реч као и за Србе из осталих предела са којих су протерани , као би се развила мржња (ја Босанци, косовари на узели сва радна места узели милионе од имања) циљ овога је дехуманизација тих људи како би остали Срби замрзели и постали хладни на злодела која су доживели Срби у тим крајевима или да се спречи претерана реакција на будуће убијање Срба у том крајевима..

● Одбрану земље називају „Агресија, фашизам , злочиначки подухват“

● „Срби увек иду су са свим комшијама у сукобу“ или „Србе нико не воли на Балкану“ иста ситуација је била за време другог светског рата. Само Срби нису били на страни нациста.

● „Срби су ђикани, власи, имају примитиван менталитет, њихова деца се васпитавају у геноцидном духу, Себи се рађају као геноцидаши, злочинци“

● Игнорисање да су Срби на КиМ у Хрватској и БиХ били вековима, већ представљане као да су Срби од некуд дошли ту да праве рат и злочине.

5. Ширење мржње према народима и земљама који нису слуге запада (дехуманизација) Представљање као примитивним , необразованим глупима(исто ка за људе који воле своју земљу):

● Русија (пример: фраза малигни руски утицај, или критика закона у Русији о „страним агентима“ и ако такав закон има и Америка).

● Кине (углавном ширење расизма према Кинезима од стране „бораца за људска права) где се и уочава намена „активиста за људска права“)

● Србија

● Белорусија (диктатор=

● Република Српска

Да напоменемо да држава до сада није смела да казни ни једно организовано ширење мржње према својим грађанима а камо ли ка припадницима ових земаља.

6. Напад на личности ,културне догађаје и организације које воле Србију или бране Србе од пропаганде

Линчовања сваког ко одступи од стереотипа који жели да се наметне Србима, подстицано је системски — финансијски, медијски и логистички.

Фактори који утичу на медије и њихово извештавање. То су: 1) политички притисак, 2) медијске куће извештавају конвергентно интересима капитала на коме почивају 3) притисак страних амбасада(директно или преко својих агента или организација и 4) уредништво (са својим ставовима и светоназором, према којима се бирају пожељне теме и саговорници).

● Пример напад на Арно Гујона због ношења хране српској деци у енклавама на КИМ и називање истог „фашистом“ због тога.

● Називање организације „Срби за Србе“ фашистичком зато што носи храну и уџбенике српској децу у енклавама на КИМ.

● Напад на лекарку Даницу Грујичић која је спасила хиљада живота, због изношења статистичких података да је повећан број малигинитета од када је НАТО бомбардовао Србију.

● Претња уништењем каријере Александре Радовић због тога што је верник. (Ово се дешава искључиво верницима православне верописповести)

● Напади на глумца Милоша Биковића због тога што глуми у руским филовима.

● Напад на филм “Међа” јер не сатанизује Србе.

● Напад на Матију Бећковића и Кустурицу, јер не представљају Србе као примитивце и звери.

● Масовни напади на нобеловца Петра Хандкеа, јер није пристао да само Србе крви за све, јер није игнорисао српске жртве, није хтео да учествује у масовној патолошкој организованој хистерији против Срба.

● Константа претрага социјалних мрежа по кључним речима (од стране ботова и људи) и нападање Срба који говоре супротно од онога што непријатељ жели да наметне.

● Синхронизовано медијско линчовање и губитак посла професора Зорана Ћираковића због кованице „аутошовинизам“ којом јасно дефинишу они који настављају србофобичну пропаганду на наративу који је настао још у време Аустроугарске.

7. Напада на свест грађана преко лажног мноштва или „социјално условљавање“ на мрежама функционише овако :

Свако од јавних личности које помињао Српске жртве, подржавао традиционалне вредности, говорио о српској историји, писао родољубиву поезију, показао јавно да је верник, постао је мета у такозваним независним медијима и утицајним круговима који имају одлучујућу улогу на формирање јавне свести у Србији.

Када напишете нешто што не одговара непријатељу гомила лажних налога врши напад на ту особу са циљем да преко полуга „социјалног притиска“ наведе ту особу да промени став. Овај принцип је сличан друштвеном притиску у школи када су прихваћена само деца која носе одређену марку обуће, док она која немају новца за тај бренд бивају малтретирана и одбацивана. Пример напад на Александру Радовић (линк) због одбране својих верских убеђења.

Лажно мноштво служи да вас обмане. Да због тога што један новинар напише непријатељски медији пренесе , пар активиста НВО који морају зараде надницу и напишу оно што и је речено, због гомиле бот налога које воде можда једна или две агенције стекнете утисак да много ваших сународника дели исто мишљење и да због масе и ви промените своје мишљење. Истина је другачија. Ван мрежа у правом животу народ има апсолутно другачије мишљење, у проценту 99,9%. Због тога ова врста обмане служи да ви на превару промените своје мишљење.

Циљ оваквих напада је да се особа уплаши и идентитетски дистанцира од сопствене заједнице.

Од свих коментара, објава које видите и које су супротне вашим вредностима је створило само пар људи из неке фирме за дигитални маркетинг која вероватно и није у Србији. Илузија мноштва је један од начина деловања непријатеља. Као што већину нво организација воде исте људи, као што већину мањих портала воде исти људи тако се и на мрежама ствара лажан осећај мноштва .

Србија има 85% православаца (линк)(са тенденцијом раста) али судећи како се религија исмева на телевизијама, напада по новинама, медијима, порталима, социјалним мрежама обичан човек би помислио да верника има мање од 50%

Наравно сваком Србину коме српски код није пољуљан ово је апсолутно неприхватљиво али, увек има слабих који под притиском лажног “вођства” на социјалним мрежама мењају српску част за робовски менталитет.

8. Лажно представљање на мрежама:

● Налог на мрежи глуми Србина и понаша се као стереотип који желе да нам наметну (мрзи, примитиван, глуп) како би обичан човек направио отклон од својих сународник.

● Налог глуми верника при том то ради на такав начин као да је муслимански фундаменталсита, вехабија или нешто слично, редовно нападајући људе наметајући ограничења која иначе не постоје у православљу. Како би Срби док ово читају направили отклон од вере као нечег „затуцаног“.

● Мноштво налога који имају неког свештеника или владику место профиле слике и шире мржњу према искључиво православљу.

● Налог глуми „Војвођанина“ шири шовинизам према Србима са намером да Срби из централне Србије омрзну Србе из Северне Србије (Лако се препознају по не познавању историје Српског Војводства, не познавању „локализама“, и шовинистичкој мржњи према Србима из централне Србије као и коришћену речи из штокавског говорног подручја а не шумадијско-војвођански дијалект тј. новоштокавски дијалект

● Налог глуми Србина или Црногорца и вређа и шири мржњу према Србима како би навукао гнев или мржњу на праве Црногорце и тако створио мржњу према браћи

● Налог који глуми Србина а шири мржњу према Јеврејима што је иначе културолошки немогуће повезати са Србима већ са нацистима.

● Талог је атеиста. Колико сте видели оваквих коментара тобоже људи који су „завршили са православљем“ а људи су у ствари атеисти или чак генерисани налози у *node.js* и слично.

Лажни догађаји које је народ препознао и означио са хеш тагом #nijesedesilo.

У пропаганди профили измишљају догађај који има за циљ да пробуди жељене емоције у зависности од циља .

НВО организације које се боре против породице измишљају како их муж мучи како их деца „смарају“ како им муж ограничава, како их неко злоставља или прати. Осим стварања подела у друштву које су иначе циљ НВО којих се боре против породице , наносе штету особама које су стварно доживеле неку непријатност јер им нико неће веровати.

Феминистичке организације које место борбе за права жена апсолутно игноришу мајке супруге и баве се само ширењем мржње према мушкарцима место решавањем правих проблема, имају са времена на време кампање на мрежама где њихове активисткиње пишу измишљене догађаје на штету мушкараца.

Мреже су један велико мозак где људи брзо деле информације и редовно брзо ухвате нелогичности у овим објавама и тако раскринкају пропаганду.

Већина метода напада на Србе и здрави српски идентитет није новијег датума.

Фразе као што су :

● Српска хегемонија

● Велика Србија

● Великосрпска

Пропаганда која је остала још из времена Аустро-угарске. Да напоменемо да се ова србофобна пропаганда користила пре масакра од стране муслиманске полиције над 5000 Срба у Аустроугарској, затим злочина у Мачви, у аустроугарским логорима где је убијено 20.000 Срба. Иста пропаганда је Србе коштала 1. 000. 000 живота. У Другом светском рату ова пропаганда је помоћу усташа и муслимана у СС нацистичким дивизијама извирила геноцид над 800 000 Срба. Такође ова пропаганда четврти пут у истом веку одговорна је за етничко чишћење 500 000 Срба из Хрватске , 300 000 са Косова као и небројене злочине над Србима искључиви због тога што су Срби.

Зашто мислите да оволика пропаганда данас нема за циљ исто као задња четири пута? Они желе да Срби нестану било како. Четири пута је терен за уништавање Срба припреман на овај начин, зашто мислите да је сада другачије?

9. Циљање незадовољних појединаца или стварање подела у друштву

Од поларизације друштва до грађанског рата.

„У недељу увече на концерту кантри музике у Лас Вегасу убијено је 59 и рањено преко 500 људи, а у јавност су доспеле поруке да је углавном реч о републиканцима па их и не треба жалити“ (линк)

Појединци који су због незадовољни због економског , политичког ,културног , верског или неког другог разлога су лака мета. Са времена на време се избацује измишљене објаве које треба да погоде емоције нерасположеног појединца и тако преко тих емоција добију следбеника ког ће касније (најдуже 6 дана) преобрати у свог војника против земље у којој живе.

Пример :

● Атеисте је лако изманипулисати да непријатељу служе против СПЦ и ако да су свесни никада не би радили ништа против свог народа.

● Либерали против десничара.

10. Одлике свих напад су :

● Стереотипи свих врста

● Писање на Латинци

● Коришћење штокавског наречја

● Мешање хрватских и босанских речи

● Не познавање специфичности или наречја када се налози на мрежама претварају да су из неког места (сами тим лако их је уочити)

● Вештачки покуша представљања Срба као глупих, без образовања који наводно све мрзе.

● Нападају људи који напишу да су добили рак од осиромашеног уранијама

● Нападају особе које кажу нешто афирмативно о неком лицу које је на црном списку нво сектора.

● Нападају и вређају масовно познате личности које кажу нешто афирмативно о православљу Србији носе заставу поносе с Косовом исл.

● Нападају личности које глуме за земље које нису прихватиле западне вредности и нису колоније Запада.

11. Лепљење атрибута, стварање асоцијација

Покушаја стављања знака једнакости између злочинца, насилника, православаца, особе која воли своју земљу, и примитивизма. Циљ је да подсвесно створите лоше асоцијације.

Примери:

● Србин који боли Србију је затуцани верник, криминалац, националиста, ратни злочинац који бије жене.

● Србин који је верник верује и уравну земљу, криминалац је, бије жену.

● Сваки Србин који је бранио земљу је ратни злочинац који је силовао пола милиона и извршио геноцид на пола милиона (Хрвата, муслимана, Арнаута, богумила, фолскдојчера, даброва), криминалац је „патриЈота“ и бије жену.

12. Изнајмљене личности

Личности који су изнајмиле западне стране службе, којим елите, или популације, у одређеним земљама, траже и прихватају смањивање свог државног суверенитета, надајући се да ће добити повећану материјалну, безбедносну или какву другу корист од окупатора“. Особе лишење емпатије не виде никакав проблем у бесомучном демонизовању сопственог народа. У питању је идентитетског дистанцирање од сопствене заједнице.

НВО сектор мржњу према Србима приказују на баш очигледан начин, тако да што више људи реагује на те изјаве и самом тим што више људи види те изјаве како би са друге стране и онај који је изнајмио ту јавну личност у Србији видео, а изнајмљена особа оправдала новац за своје услуге.

Позивају на окупацију као на једино решење јер Срби су „глупи затуцани исл“

Особе које је изнајмио окупатор осим ширења мантре о „генетски злим глупим Србима“ служе и као “Медијска полиција”. Било каква здрава критика његовог рада бива нападнута на сваки начин. Углавном нема интелектуалног одговара, већ се напади своде на вређање гласника . (Пример линк) :

Како у пракси функционише мрежа?

У праски ово функционише углавном овако. Неки медији стране силе које има корист од “преумљење” Срба на неком свом медију , новине, портал јутјуб објаве неке вест која против српског идентитета, православља, српске војске исл. Та вест је релативно блага али зато са исте стране иде гомила коментара који треба по задатку да осуде или да подрже оно што одговара окупатору. Значи слуге окупатора објаве вест (или измишљен догађај на мрежама), слуге окупатор коментаришу вест (углавном на исти начин нпр. „Срби су глупи зато што ово подржавају или Срби су глупи зато што ово не подржавају). Даље утицајни на мрежама (налози на мрежама са великим бројем пратилаца) деле вест из придодавање емоције коју треба да произведе. Ту није крај. Уколико неко да супротно мишљење или коментар, ботови техником роја врше колективни напад вређање и дехуманизацију те особе како би застрашили и спутали слободу говора које су им пуна уста.

Наравно невладин сектор је овде перјаница са својом војском. Мада НВО сектор мењање свести Срба, како би их убедио да буду робови има тек као другу делатност. Прва и најбитнија делатност нво сектора у највећем делу је притисак на власт уколико не

Жели да прода неки ресурс окупатору или уколико власт одбија да земљу претвори у колонију. Нво сектор је само полуга притиска. На жалост људе које нисмо бирали на изборима учествују у одлукама скоро сваког извршног тела у држави. Што на крају доводи питање , чему слиже избори?

Да сви који нападају Србију имају исти вредносни систем и користе исте шаблоне приликом напада на Србе сигурно није спонтано. Напад је негде неко осмислио и припремио.

Баве се свиме од одбране педофилије до одбране монопола страних фирми или борбе против домаће конкуренције страним фирмама.

Пандан овом писању објава коментара је писање графита на лошој ћирилици у северној Србији са намером да се сити потуре Србима а опет ослањајући се на своју пропаганду о Србима „Срби сваког мрзе“ и тако глупо верујући да ће неко малоуман као и творац тих графита поверовати да су графити писани од стране Срба а не од ХОС-а.

Свако ко има горе наведене вредности или користи се наведеном пропагандом се слободно може назвати непријатељским војником.

Претпоставка је да највећи део јединица ботова се налази у Босни И Хрватској, због количине патолошке мржње која је само својствена онима коју променили веру (Ако је Турчин крвава до лаката, потурица мора бити крвав до рамена“) као и због тога што је ширење мржње кажњиво законом, ако нисте у Србији онда сте ван домашаја српског правосуђа.

Коментари испод емисија и новинских чланка нису спонтани него служе да појачају наратив водитеља.

ПРОПАГАНДНИ ОДЛАСЦИ

Наратив о `ненормалној земљи`“, закључује Ковачевић, „има за циљ да код највећег броја људи формира убеђење како та земља нема никакву будућност. Због тога је једини рационални циљ емиграција. На тај начин, колонијални центар остварује константан прилив квалификованог младог становништва — које је у потпуности прихватило идеју о неопходности ултрамодерне, (…) или онога што Фуко зове новим фашизмом“.(линк)

Ако ухватите себе да неким чудом верујте да су Срби најгори народ у универзуму, то је знак да је ваш психолошки одбрамбени систем ослабио и да се предао пред пропагандом непријатеља.

Мит се може рушити само успостављањем друге врсте митологије.

Доста оваквих објава показује локацију земаља из српског окружења које имају историју сарадње са нацистима и генерално свим окупаторима, тако да верујем да не би требали да пребрзо закључујемо да је то њихово дело и наум, већ су због своје мржње према Србима и дуге један век и сличности језичке и културолошке били погодни за употребну у мрежном рату.

То је редослед. Укинеш праве вредности и замениш их лажним.

Самопорицање

Поставља се питање зашто наша држава Србија не реагује на овакав напад или зашто у најлакшем случају не реагује на видно ширење мржње према Србима.

Намеће се питање ко има толико средстава, времена енергије , ко има толики недостатак емпатије ко гаји толику мржњу према Србима (која је неопходна као покретач свега овога)?

