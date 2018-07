Лондон: 14 година затвора због вуду ритуала – Медицинска сестратерала жене на проституцију

Лондонска медицинска сестра Жозефин Љаму (51) осуђена је у Бирмингему на 14 година затвора зато што је хтела да присили пет Нигеријки да раде као проститутке у Немачкој, након што им је престрашила вуду обредима.

„Показали сте потпуни презир према добробити тих жена. Нисте их сматрали људским бићима, већ робом која вам доноси много новца“, рекао је судија Ричард Бонд Љамувој, познатој и као Мадам Сандра.

Kay Mellor, operations manager at the NCA, said: “Josephine Iyamu specifically targeted vulnerable women and put them through the most horrific experience for her own financial gain." https://t.co/P8sze8okqw pic.twitter.com/qEBJyl50g8

— NationalCrimeAgency (@NCA_UK) July 4, 2018