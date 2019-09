Мариника: Левијатан виђен на Вучићевом митингу-Бихали: То је ноторна лаж маргиналне политичарке

На прозивку посланице Маринике Тепић која се тренутно налази у Ђиласовом СзС савезу, да је Павле Бихали виђен на Вучићевом митингу, Павле је одговорио видео клипом на Фејсбуку.

Bihali nikad ne laže. Morate svoje bildere naučiti da smanje hemiju jer haluciniraju, a od Vas nisam očekivao da pravite film jer čak ni on nije lupio da me je video na mitingu pošto bi to značilo da je i on bio tamo jel? Ipak evo celog odgovora https://t.co/Ct7qKSclrv https://t.co/P3tKBlfpX7

— ☠️Павле Бихали☠️—🐾🤚🏻🇷🇸 (@pasazot) September 19, 2019