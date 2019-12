МЕРKЕЛОВА ПОЗИВА БАЛKАНЦЕ ДА РАДЕ И ЖИВЕ У НЕМАЧKОЈ: Фали им више од милион радника

View this post on Instagram

Ob in der Pflege, im Handwerk oder in der IT: Viele Unternehmen in Deutschland suchen dringend Fachkräfte. Die Bundesregierung geht das Problem an – zusammen mit Wirtschaft und Gewerkschaften. Wie genau, erklärt Kanzlerin Merkel im aktuellen Videopodcast. Das gesamte Video finden Sie auf IG-TV. ⬆️ . . . #kanzlerin #bundeskanzlerin #merkel #handwerk #pflege #it #deutschland