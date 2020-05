„Ми смо легија. Очекујте нас“: Да ли су „Анонимуси“ срушили сајт америчке полиције

Корисници друштвених медија претпостављају да је веб-сајт Полицијске управе Минеаполиса преузела група Анонимоус, која је два дана раније објавила да градску полицију сматра одговорном за смрт мушкарца Афроамериканца Џорџа Флојда.

Међународна хактивистичка група Анонимоус, која је позната по извођењу сајбер-напада на владине веб-странице, објавила је видео-запис у коме се залаже за правду за Џорџа Флојда који је умро у понедељак, након што га је угушио полицајац из Минеаполиса, Дерек

#Anonymous has taken down the Minneapolis Police Server Down ✊🏾😭 pic.twitter.com/Z8kXBFW3Wm — SooreOfSunshine (@oluwasem1lore) May 31, 2020

anonymous only comes out for urgent things and they’ve already disabled minneapolis police website this is a literal revolution pic.twitter.com/4QRxIW4KtM — BLM | jeta (@sawayamass) May 31, 2020

THE ANONYMOUS SENT A MESSAGE TO THE MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT BUT YOUTUBE KEEPS REMOVING IT. SPREAD THIS LIKE WILDFIRE!! pic.twitter.com/71HsZkmbMg — seokjin⁷ (@chimbootyy) May 30, 2020

„Полицајци који убијају људе и врше друге злочине морају да одговарају као и сви други“, рекао је модификовани глас у видеу, настављајући да се у супротном „може веровати да имају дозволу да раде све што желе“.

Подсећајући на прошле догађаје, Анонимус је приметио да грађани почињу да уче да полицијска снага „није овде да нас спаси, већ да је овде да нас тлачи и спроводи вољу криминалне владајуће класе“.

Група је обећала да ће разоткрити полицијску корупцију као један од „многих злочина“ против земље и остатка света.

„Ми смо легија. Очекујте нас“, завршили су Анонимуси, наглашавајући да свет почиње да се буди у тужној стварности, а да се они „разљуте сваки пут кад виде да је без последица крв беспотребно проливена“.

Убрзо након што је видео почео да кружи интернетом, веб-страница Управе полиције Минеаполиса је срушена, што је изазвало сумњу. Неки корисници интернета су приметили да Јутјуб уклања видео, али он наставља да се појављује:

Снимак је објављен у тренутку када су ескалирали протести због смрти Џорџа Флојда од руку полиције Минеаполиса, а многе случајеве насиља широм земље пријавили и полиција и демонстранти. Велики број градова као што су Атланта, Сан Франциско, Мајами, Денвер итд. прогласили су полицијски час, док су неке државе, укључујући Минесоту, Џорџију, Кентаки, Висконсин, Колорадо, Охајо и Калифорнију позвале Националну гарду да помогну у савладавању протеста.

Спутник