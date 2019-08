Милиoни људи беспотребно лечени од рака који нису ни имали

Američki nacionalni institut za kancerogena oboljenja je objavio kako su se u 40-to godišnjem „ratu protiv raka“ borili protiv neshvaćenog neprijatelja, koji u mnogim slučajevima nije predstavljao nikakvu prijetnju po zdravlje pacijenata. Nakon ovakve izjave, najbogatijeg medicinskog instituta na svijetu, mi se pitamo, koliko je otrovanih, unakaženih i sprženih ljudi na svijetu krivo „liječeno protiv raka“ kojeg nisu imali i tko će za to platiti?

Kada smo pisali o tome koliko je opasna mamografija, pobornici plačeničke znanosti i propagande su nas prozivali nazadnjacima koji umjesto u ginekologa moraju ići u šamana. Kada smo otkrili informacije da mamografija stvara epidemiju pogrešno dijagnosticiranog raka dojke, dobili smo još žešće kritike.

No vrijeme je da konačno otvorimo oči i vidimo koliko se s nama i našim razmišljanjem manipulira zbog čistog profita.

NCI ili National Cancer Insitute je jedan od najbogatijih medicinskih institucija u svijetu, koja je do sada potrošila desetke milijardi dolara na istraživanja kancerogenih bolesti. Naputci o testiranjima, istraživanjima, kliničke studije, tretmani protiv raka, promoviranje novih kemoterapija, citostatika, dijagnostičkih tretmana i skeniranja su samo dio „posla“ koje je ovaj institut obavio u zadnjih 40 godina. NCI je postao najmoćniji zagovaratelj farmakoloških tretmana (otrova) i najveći kritičar alternativnih nepatnetiranih prirodnih lijekova u borbi protiv raka. Zahvaljujući globalnom utjecaju NCI-ja sve moderne zemlje su preuzele njihovu politiku i način u navodnoj „borbi“ protiv raka.

Rezultati takve politike su više nego li očigledni, unatoč stalnim velikim i skupim znanstvenim istraživanjima, NCI nije pronašao niti jedan jedini uspješan način liječenja raka, dok diljem planete ljudi koji se podvrgavaju njihovim tretmanima i dalje umiru od raka.

Slučaj koji se činio iznimka

Krajem 2012. godine smo izvijestili o slučaju liječnika Iana Patersona koji je napravio više od tisuću mastektomija – uklanjanja dojki na ženama i nekoliko stotina lumpektomija – djelomičnog uklanjanja tkiva na prsima muškaraca i žena, svi ti pothvati bi bili obična medicinska statistika, da Paterson nije izigravao „mesara“ na ljudima koji uopće nisu imali rak i koji nisu trebali prolaziti kroz operacije čije će fizičke i psihičke ožiljke nositi cijeli život, s druge strane njegovi pacijenti koji su imali rak su dobivali zahvate koji su bili neodgovarajući i ilegalni.

Među Patersonovim žrtvama se nalazi preko 450 žena koje su prošle kroz pakao mastektomije i lumpektomije iako su bile potpuno zdrave. Paterson je na ženama čak izvršavao biopsiju, tvrdeći da su upale i ciste tumori koji se trebaju odmah ukloniti, žene je podvrgavao uklanjanju dojki ili dijelova dojki iako su se ciste i upale mogle liječiti običnim antibioticima.

Ovaj „liječnik“ je napravio parcijalnu mastektomiju (CSM) na 700 žena koje su imale tumore u dojkama no ta tehnika je zabranjena još 2007. godine, da pojasnimo s CSM-om se ostavljaju velike količine tkiva mliječnih žlijezdi i okolnog tkiva na kojima se nalazio tumor, što je uvelike omogućava povratak raka i naknadne postoperatvne komplikacije. The Guradian je otkrio kako je Paterson napravio zadnju CSM 2010. godine, no izgleda da Patersona uopće nije brinulo očigledno kršenje zakona.

Paterson je također dobio tužbe od preko 100 muškaraca koji su preživjeli lumpektomiju iako im ona nije bila potrebna.

Isprva se činilo kako je ovaj slučaj djelo potpunog luđaka koji je samo mislio na zaradu, no nakon izvješća NCI-ja postalo je jasno da postoji pandemija liječnika s Patersonovim simptomima.

Istina izlazi na vidjelo

Nakon sve većih i glasnijih kritika o “liječenju” raka, neuspjelim i toksičnim lijekovima, nakon brojnih suspenzija ginekologa, onkologa i kirurga u javnost su procurile znanstvene potvrde kako su neke vrste „raka dojke“ – zbog kojih su se mnoge žene podvrgle strašnim mastektomijama – potpunoj kirurškoj amputaciji jedne ili obije dojke – obične benigne lezije to jest duktalni karcinom in situ (DCIS).

Također su se javnosti sve više počele objelodanjivati znanstvene i kliničke studije u kojima se otkriva kako su zapravo skeniranja za otkrivanje raka iznimno kancerogena te da predstavljaju dodatni razlog za nastanak takvih i sličnih bolesti.

Što je DCIS?

Zvanična onkologija je smatrala kako se duktalni karcinom in situ (duktalni Carcinoma in situ) ili DCIS pojavljuje u 20% svih karcinoma dojke, te u 80% slučajeva svih neinfiltrirajućih in situ vrsta raka. DCIS obuhvaća anomalije na rastu stanica koje se stvaraju u epitelu malih i srednjih mliječnih kanalića. Takve anomalije su oblikovane u različitim formama; komedo, solidnima ili kribriformnima, mikropapilarnima i papilarnima. Onkologija ih je do sada poistovjećivala s vrstama raka koje imaju 30-50% mogućnosti postati invazivni. Naša medicina je sve do sada za DCIS preporučala samo dva ekstremna tretmana, jedan je mastektomija (potpuno odstranjenje dojke) s limfondektomijom ili poštedna operacija, široka ekscezija s obaveznim zračenjem.

Liječnici su do sada uglavnom bez ikakve milosti i revizije stavova, trovali i mutilirali žene neposredno u predmenopauzalnoj i menopauzalnoj dobi, tvrdeći, naravno sasvim pogrešno, kako se kod 43% žena u dobi od 40-49 godina pojavljuje neki oblik DCIS-a koji se treba uništiti jer je u pitanju rak, dok se kod žena u dobi od 30-39 godina, s određenom BIRCA genetikom DCIS pojavljuje u čak 92%. Nenormalna percepcija i želja za zaradom je od svih žena stvarala potencijalne pacijente, naravno pored propagande se stvarao i strah, i želja za sve češćim i abrazivnijim pregledima i skeniranjima.

Zla industrija zastrašivanja, zračenja i laganja

Popularna skeniranja u svrhu ranog otkrivanja kancerogenih oboljenja su samo u SAD-u stvorila pandemiju netočne dijagnoze postojanja raka na milijun i tristo tisuća žena u zadnjih 30 godina. Sve te jadne žene su se liječile protiv raka iako ga nisu imale.

Nemojte misliti kako je to problem s kojim se isključivo mora pačati SAD. U švedskoj studiji u kojoj je učestvovalo 60 tisuća žena, na 70% učesnica je mamografijom dijagnosticiran rak, no nakon dodatnog istraživanja i bolnih biopsija, otkrilo se kako te žene uopće nisu imale rak. Dakle riječ je o sudbinama 42 tisuće žena, iz jedne jedine zemlje koja ima nešto više od četiri i pol milijuna žena.

U izvješću NCI-ja koje je izašlo na web stranici JAMA, postaje jasno da se laži više ne mogu tolerirati te da ovom institutu nije preostalo ništa drugi nego li priznati pogreške, koje su desetljećima radili evo najvažnijih zaključaka izvješća:

„Milijunima žena u SAD-u je dijagnosticiran DCIS (duktalni karcinom dojki in situ), u istom vremenu je milijunima muškaraca SAD-a dijagnosticiran HGPIN (High grade prostatic intraephitelial neoplasia ili visoko rizična interepitelna naoplazija prostate) to jest vrsta raka prostate. Svi ti ljudi su se liječili protiv raka, iako u stvari nisu imali kancerogena oboljenja. Oni bi sada trebali biti zvanično klasificirani kao „žrtve“ iatrogeneze (nepotrebne medikalizacije i bespotrebnih operativnih zahvata).“

Smatramo kako bi sve te žene i muškarci trebali bi tražiti puni povrat novca za skupe bespotrebne tretmane, eventualna sakaćenja i amputacije, te bi trebali tražiti odštetu za duševnu i tjelesnu bol i očigledno ugrožavanje njihova zdravlja.

Svi oni koji se bave dijagnostikom kancerogenih oboljenja bi trebali u potpunosti revidirati način na koji to rade, javnost bi se trebala obavijestiti i o navodnim preventivnim tretmanima, poput onih najagresivnijih – preventivne mastektomije dojki kod žena, naročito ako se uzme u obzir koliko malo i često pogrešno „znamo“ o nastanku raka i epigenetičkim okidačima za nastajanje istih.

Green Med Info tvrdi da u SAD-u trenutačno preko 50% žena ide na redovite godišnje mamografije, na takav način se stvara horda bolesnica, koje to u stvari nisu.

Na kraju trebalo bi se s posebnom pažnjom zapitati koja je uloga svih mogućih promotora programa koji navodno podižu svjesnost o nastanku raka, te također upućuju na česte i bespotrebne mamografije i preglede, s ogromnim zalaganjem za upotrebu farmakoloških preparata koji su se pokazali kao krajnji otrovi i gotovo sigurna karta „za vječna lovišta“?

Medscape je između ostaloga jasno dao na znanje koliko su veliki problemi u današnjoj onkologiji:

„Onkologija u SAD-u treba izvršiti brojne reforme i preustroj, naročito bi trebala prestati s konstantnim porastom krivo dijagnosticiranih kancerogenih oboljenja, grupa liječnika i znanstvenika koji su godinama bili ušutkivani od strane NCI-ja zbog ukazivanja na krive dijagnoze i preveliku upotrebu lijekova na pacijentima, ta ista grupa liječnika sada dobiva određeno priznanje od strane iste institucije koja ih je prije sankcionirala.“

Ti liječnici i znanstvenici upućuju na najveće pogreške u dijagnosticiranju raka dojke i prostate i smatraju kako se predmaligna stanja više ne smiju smatrati rakom niti se smiju tako liječiti.

Medscape se dugo vremena zalagao za istinu, u jednom od njihovih tekstova stoji:

„Umjesto pogrešaka koje smo godinama trpjeli, predmaligna stanja bi se trebala klasificirati pravilnijim imenima, kao na primjer; IDLE (indolent lesions of epithelial origin – indolentne lezije epitelnog podrijetla).“

29.07.2013., NCI je konačno prihvatila takva stanovišta i objavila ih na JAMI.

Green Med Info također napominje kako tradicionalne medicinske metode „otkrivanja i liječenja raka“ zapravo stvaraju maligne pojave kroz skeniranja, dok se s klasičnim farmakološkim liječenjima, i radiološkim zračenjem od benignih stanica, cisti ili predtumornih stanja stvaraju iznimno opasne maligne kancerogene stanice. Kalifornijsko sveučilište u Los Angelesu je to i dokazalo kroz znanstvena istraživanja, a izvode iz njihove znanstvene studije smo i preveli. Ne samo da zračenje uvjetuje stvaranje 30 puta više malignih stanica, već citostatici ubijaju zdrave stanice i u potpunosti uništavaju imunološki sustav ljudskog bića.

Osim toga znanstvena istraživanja su otkrila kako svi mi imamo stanice raka u tijelu, no one su malobrojne te ih klasični načine detekcije ne mogu otkriti, obično mini tumori i predtumorna stanja sami nestaju i mi se sami izlječujemo. Čak što više otkriveno je kako su kancerogena stanja arhaični program opstanka koji se nalazi u našem tijelu, problem nastaje zbog toga što je danas naš okoliš prezasićen radijacijom i drugim vrstama zračenja iz različitih izvora, a na ta zračenja mi nismo navikli niti smo se evolucijski uspjeli izvježbati protiv takve toksičnosti iz okoliša.

Potpuno pogrešna percepcija

Kad god pomislimo na rak, u nama se pojavi jasna doza straha i zabrinutosti, ne samo zbog toga što medicina nema adekvatne lijekove, već i zbog toga što su nas učili kako kancerogena oboljenja uvijek imaju zadatu rutu širenja bolesti, dok s druge strane medicina ne može predvidjeti brzinu metastaziranja i eventualni životni vijek bolesnika, dakle kondicionirani smo da je medicina bespomoćna po pitanju kancerogenih oboljenja i da su ishodi po bolesnike najčešće pogubni.

No, u tekstu koji je objavio NCI stoji slijedeće:

„Riječ „rak“ često u nama budi osjećaj da se radi o neumitnom smrtno opasnom procesu, pa ipak kancerogena oboljenja su heterogena i mogu pratiti različite i potpuno dijametralno oprečne procese. Ne preobražuju se sve vrste raka u metastaze i smrt, već se često pretvaraju u indolentna stanja koja ne stvaraju ikakve probleme tijekom cijelog životnog vijeka ljudskog bića.“

Svake godine u SAD-u se DCIS dijagnosticira na 60 tisuća žena, dijagnoza je toliko traumatična da čak i nakon što saznaju da je u pitanju lažna dijagnoza, one pate od snažnih depresija u periodu od čak tri godine. S druge strane na milijune žena u SAD-u nikada nisu saznale da im je rak krivo dijagnosticiran, takve nesretnice su prošle kroz mučenja poput lumpektomije, radijacije, kemoterapije i/ili mastektomije, a da im nitko nikada nije rekao kako su nasamarene te da su nekada bile zdrave i cijele, a da zbog medicine to više nisu.

Bojimo se da je širom svijeta slična situacija, bojimo se da su i u našoj zemlji, mnoge žene imale istu nesretnu sudbinu. Nama ne preostaje ništa drugo već da se educiramo kako bi eventualno izbjegli takve životne tragedije.

Podijelite ovaj tekst, možda spasite barem jedno ljudsko biće od lažne dijagnoze i sakaćenja.

Izvor Matrix World: