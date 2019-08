МРАЧНЕ ВЕЗЕ БОГАТИХ ПЕРВЕРЗЊАКА! Мистериозни односи Сорошеве девојке и милијардера педофила

Принц Ендру, у то време 38- годишњак, путовао је са мисицом (27) са Епстајновог приватног карипског острва до америчког копна.

Тада је у „Лолита експресу“ било 9 путника, укључујући Епстајна, његову десну руку Гилејн Максвел, за коју се верује да је била главни сводник.

Шушкало се да је Малова, која је постала познато лице светског џет-сета, била и девојка мађарско-америчког милијардера Џорџа Сороша, међутим, нико од њих двоје никада није прокоментарисао те гласине.

Малова је потом 2010. године ухапшена због фалсификовања лекарских рецепата и крађе рецепата из лекарске ординације. Завршила је иза решетака 2011. јер је закаснила у суд.

FORMER MISS RUSSIA, ANNA MALOVA, SEEN HERE WITH TRUMP…SHE WAS ON THE FLIGHT LOGS OF EPSTEIN'S LOLITA EXPRESS…;) pic.twitter.com/0fAU2U0BqO

— LAYNA (@LAYNALANGUAGE) July 18, 2019