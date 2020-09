НЕМА ПРАВДЕ ЗА СРБИНА: Ево зашто је Новак избачен са турнира, доказ обишао планету, а скандал је управо добио неслућене размере!

Српски тенисер Новак Ђоковић вечерас је дисквалификован с УС Опена.

Ђоковић је играо меч осмине финала против Kарена-Бусте, али је исти прекинут крајем првог сета због инцидента који је направио први тенисер света.

Наиме, Ђоковић је био љут што је губио са 6:5, а онда је несмотрено ударио лоптицу која је на крају погодила линијсог судију.

The moment that #1 Novak Djokovic knew that his #USOpen and his undefeated 2020 season were over. pic.twitter.com/uwd5fbXKb1

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 6, 2020