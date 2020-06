Нови хаос у Минеаполису: У пуцњави један убијен, 11 повређено

У претходној објави на Твитеру полиција је навела да је 10 људи хоспитализовано са повредама различитог нивоа, преноси Танјуг.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020