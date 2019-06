ОД РАТНЕ ЕЛИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДО МУФТИЈЕ СРБИЈАНСКОГ!

Док су потпредседник и члан председништва Српске деснице обележавали Бајрам са представницима Исламске заједнице Србије, лидер Српске деснице Миша Вацић слушао је гусле са ратном елитом, високим официрима Војске Републике Српске.

Наиме, Српска десница је јуче издала саопштење о учешћу њене делегације на манифестацији “Улица отвореног срца – Бајрамска софра”.

“Увек нам је част да се одазовемо позиву наших драгих пријатеља из Исламске заједнице Србије и Матице Албанаца Србије. Привилегија је познавати људе попут муфтије Мухамеда Зиљкића и господина Деме Берише” – рекао је Михаило Јањић из Српске деснице.

Истог дана, Миша Вацић је објавио на свом приватном инстаграм профилу слику са дружења са официрима ВРС, а међу њима је био и Дарко, син генерала Ратка Младића, као и Бранислав Пухало, шеф обезбеђења командантна главног штаба војске Републике Српске, који је данас један од функционера Српске деснице. Поред Мише Вацића на сликама се види и Генерал Новак Ђукић, последњи начелник генералштаба Војске Републике Српске.

Српска десница као национална опција, негује традиционалне вредности на којима је и опстала српска држава и њен народ. Такође, Српска десница поштује све националне мањине одане Србији, посебно истичући пријатељске односе са Демом Беришом, председником Матице Албанаца Србије.

Делегација Српске деснице је присуствовала манифестацији “Улица отвореног срца – Бајрамска софра”, исказујући поштовање Исламској заједници Србије, са којима је у изузетним односима.

Са ратном елитом Војске Републике Српске и Војске Југославије на премијери филма ,,Истина о Тузланској Капији“. Живео српски јунак генерал Новак Ђукић ! (Последњи главни командант ВРС 1996-2005. год. , наследник ген.Младића)

„Иако злоруди коментари покушавају да испровоцирају реакцију, морам да напоменем да се Српска десница радо одазове позиву господина Берише, који је своју професионалну каријеру посветио одбрани Србије и њеног народа. Демо Бериша је Албанац одан Србији, а лојалан пријатељ наше организације.“ рекао је Миша Вацић, додајући да његово пријатељство са Дарком Младићем датира одавно, и да је та веза ојачана уласком Бранислава Пухала у Српску десницу и преузимањем Савета за безбедност.

„Српски хероји, који су бранили нашу отаџбину, показали су чак и у ратним условима поштовање према несрпском становништву. И зато, нећу дозволити никакве провокације на тему националних мањина, али ћу се увек оштро супроставити провокацијама које су недавно биле у Рашкој, од стране Сулејмана Угљанина, који упорно покушава да изазове сукобе.“ , јасан је Вацић.

Са јунацима уз гусле које гуди отац Јово Билбија. За столом са легендарним командантом одбране Невесиња пуковником Новицом Гушићем, чувеним капетаном Браниславом Пухалом шефом обезбеђења генерала Р.М. , са њихове стране стола седи и Дарко Младић син нашег најславнијег генерала Ратка. Са моје леве стране Војо Гушић заменик председника борачке организације Републике Српске и са десне Томо Врећа дубровачки Србин борац артиљерац капетан војске Републике Српске. За околним асталима такође све прослављени јунаци српске војске БиХ.

Српска десница по речима њеног председника гаји искрени патриотизам као основ свог програма. “Држава Србија је на првом месту. Сви грађани Србије који имају различите верске обичаје у Српској десници имају заштитнике и партнере, све док су лојални мајци Србији, а изнад свега поштовање свих у Србији традиционалних и верских обичака. Србија и Српска десница су дом свих правих патриота којије је Србија отаџбина.“ рекао је Вацић.

