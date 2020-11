ОГЛАСИО СЕ БАЈДЕН ПОСЛЕ ПРОГЛАШЕНЕ ПОБЕДЕ

– Америко, част ми је што сте ме изабрали да водим нашу велику земљу.

Посао који је пред нама биће тежак, али обећавам вам ово: бићу председник свих Американаца – без обзира да ли сте гласали за мене или не пиђу Новости.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020