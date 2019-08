Овај народ живи 120 ГОДИНА и не знају ШТА ЈЕ РАK! Три ствари су ТАЈНА њиховог ЖИВОТА

Научници још увек нису пронашли свети грал вечне лепоте, младости и здравља, али стари народ Хунза који живи на граници Пакистана и Индије крије тајну здравог живота које тело чини отпорним на свакодневне здравствене проблеме са којима се суочавају људи широм света.

Домовина Хунза је позната и као „оаза младости“. Њихови чланови готово да никад нису болесни, а захваљујући генетици, и начину живота увек изгледају младолико. И док нас савремени живот одвлачи од идеалног животног баланса, Хунзи имају необичан рецепт.

Kупају се у леденој води, чак и на температури од 15 степени испод нуле, а децу рађају и са 65 година. Исхрану чине искључиво сирове намирнице (воће и поврће), а током зиме на менију су проклијале житарице и овчији сир.

Хунзи попут хришћанског поста имају ритуал познатији као „гладно пролеће“. У току овог периода не конзумирају храну, само пију чај од кајсије, јер чекају да воће сазри и природа им подари оно што им је потребно.

Ово је уједно годишње чишћење организма које траје од два до четири месеца. Хунзи „гладно пролеће“ сматрају круцијалним за своје здравље и начин живота.

