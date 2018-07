Овај снимак показује сав ужас кроз који пролазе спасиоци на Тајланду

Thai cave rescue mission to resume with eight boys and coach still trapped!

Trapped since nine days without food!

Kudos to those expert Divers from rescue team. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/Er9loHXnaH

Спасиоци на Тајланду имају веома тежак задатак испред себе, уске и мрачне тунеле кроз које морају да се провуку само да би стигли до ђечака заробљених у пећини. Повратак је још тежи.

Не само да морају сами опет да се провлаче кроз мутну воду и неприступачан терен, већ морају на површину да извуку ђечаке који не знају да пливају. Овај видео најбоиље показује колико је опасан пут до површине.

Kроз ове тунеле рониоци ђечаке воде ка површини везане конопцима. За сада њих осморица успјешно су изведени на површину, а у пећини је остало још четири ђечака и њихов тренер.

Акција спашавања трајаће и данас, а да ли ће се данас и завршити, зависи од брзине којом буду извачили ђечаке.