Овако изгледа једна недеља БИЗАРНОГ ЖИВОТА оснивача Твитера: “ВИKЕНДОМ НЕ ЈЕДЕМ НИШТА”

Извршни директор “Твитера” Џек Дорси има прилично необичне ритуале којих се придржава и за које каже да му помажу да се носи са стресом.

Он води строгу дијету и заправо једе само један оброк дневно, и то вечеру. За викенд, он не једе апсолутно ништа. Онда када једе, углавном за оброк има рибу или месо уз поврће, а за дезерт поједе црну чоколаду и неко воће.

Осим тога Дорси неколико сати дневно медитира, а сваки дан до посла пешачи око осам километара. Kако каже, то му помаже да “изоштри вијуге”.

On day 11, all I wanted to do was listen to music, and I again turned to my favorite poet, @kendricklamar and his album DAMN. The greatest effect coming out of silence is the clarity one has in listening. Every note stands alone. https://t.co/FliDncWfnC — jack (@jack) December 9, 2018

Myanmar is an absolutely beautiful country. The people are full of joy and the food is amazing. I visited the cities of Yangon, Mandalay, and Bagan. We visited and meditated at many monasteries around the country. pic.twitter.com/wMp3cmkfwi — jack (@jack) December 9, 2018

Даље, овај 42-годишњак “тежак” 5,3 милијарди долара никад се не тушира топлом водом, већ дан започиње леденом купком.

Према његовим речима, ова рутина му помаже да му дани трају дуже и да увече може лакше и брже да заспи.

Дорси често на својој друштвеној мрежи објављује како проводи свој дан.

– Током дана, много сам фокусиранији – каже он.

The highlight of my trip was serving monks and nuns food, and donating sandals and umbrellas. This group of young nuns in Mandalay and their chanting was breathtaking and chilling. pic.twitter.com/E2nHFOsHu2 — jack (@jack) December 9, 2018

We also meditated in a cave in Mandalay one evening. In the first 10 minutes I got bit 117 times by mosquitoes 🦟 They left me alone when the light blew a fuse, which you can see in my heart rate lowering. pic.twitter.com/rz59Wx9yHF — jack (@jack) December 9, 2018

Он је рекао за емисију Бена Гринфилда да једног дана жели да има своју породицу, а да сада док је самац, тренутно испробава шта му највише одговара.

Чудна исхрана

Највише пажње је привукла његова исхрана. Наиме, он једини оброк има у периоду између 18.30 и 21 сат. Понекад себи дозволи и чашу-две вина, али каже да не претерује са пићем јер после не може да спава како треба.

Од скора је одлучио да петком и суботом не једе апсолутно ништа. Од суплемената и додатака исхрани користи само таблете са витаминима.

Kако је рекао, први пут када је постио, било му је веома необично.

– Имао сам осећај као да халуцинирам. То је било чудно стање. Али следећа два пута када сам то урадио, схватио сам колико су наши дани концентрисани око оброка и када сам почео са постом, време као да ми се успорило – рекао је он.

Дорси иначе не иде у теретану, већ код куће вежба сваког дана седам минута дневно уз помоћ мобилне апликације.

Блиц