Петер Хандке, нобеловац који је бранио Милошевића

Петер Хандке након говора одржаног после смрти бившег председника СР Југославије Слободана Милошевића у Пожаревцу, 18. март 2006.

Аустријанац Петер Хандке добио је Нобелову награду за књижевност за 2019. годину, а одложена награда за 2018. годину припала је пољској ауторки Олги Токарчук, објавила је у четвртак Шведска академија.

Kако је објашњено у званичној изјави Академије, Хандкеу ће бити уручено ово призање за “утицајно дело које је језичком домишљатошћу истражило периферију и специфичности људског искуства”.

Kонтроверзе које прате Хандкеово име, о чему су расправе биле честе и у међународним оквирима, везане су за његово јавно залагање у име одбране Слободана Милошевића, који је током суђења за најтеже ратне злочине 2006. године умро у притвору Хашког трибунала. Хандке је говорио и на скупу Милошевићевих присталица окупљених на спроводу у Пожаревцу.

Без обзира на то, званични Београд и Србија пригрлили су Хандкеа и након Милошевићевог одласка са власти. Тако је 2015. године добио награду почасног грађанина Београда, а 2012. године постао је и инострани члан Српске академије наука и уметности (САНУ).

Вест о новом лауреату, Петеру Хандкеу, није прошла без реакција.

Читаку: ‘Озбиљно је пошло по злу’

“Сец́ам се, деведесетих су Вацлав Хавел, Сусан Сонтаг и многи други знали да зло у Европи мора бити заустављено. Тај геноцид у Босни и на Kосову имао је починиоца. #Хандке је одлучиоа да подржи и брани починитеље. Одлука @НобелПризе донела је неизмерну бол небројеним жртвама“, написао је на Твитеру председник Kосова Хашим Тачи.

I remember in 1990s Václav Havel, Susan Sontag and many others knew that evil in Europe must be stopped. That genocide in Bosnia and Kosovo had a perpetrator. #Handke chose to support and defend perpetrators. The decision of @NobelPrize brought immense pain to countless victims.

Амбасадорка Kосова у Сједињеним Државама Вљора Читаку објавила је на свом Твитер налогу један од Хандкеових цитата: “Понекад бих волела да сам српски православни свештеник који се бори за Kосово” и затим прокоментарисала:

“У свету пуном брилијантних писаца, Нобелов комитет је одлучио да награди пропагандисту етничке мржње и насиља. Нешто је озбиљно пошло по злу!”

“Sometimes I would like to be a Serbian Orthodox monk fighting for Kosovo” – Peter Handke , the brand new #Nobel prize laureate

In a world full of brilliant writers, the Nobel committee choses to reward a propagator of ethnic hatred & violence

Something has gone terribly wrong!

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) October 10, 2019