Петрит Селими против Радуна као “ратног хушкача”

Бивши министар спољних послова српске покрајине Косова и Метохије Петрит Селими реаговао је на твит објаву аналитичара Бранка Радуна.

Селими је у твиту написао да је “лидер” владине ТВ станице предложио као решење за Косово слање тенкова.

– Не постоји ништа опасније и убојитије од медија које контролише Влада Србије(мислећи на РТС). – написао је Селими.

One of leaders of government tv station in Serbia woke up this Sunday morning and proposed a solution for #Kosovo: send tanks. There is nothing more dangerous and lethal than government- controlled media in Serbia. Since 1980s. Harbingers of hate and mayhem. https://t.co/IAoJa8eWHz

— Petrit Selimi (@Petrit) October 11, 2020