Победи ли Бајден – САД чека већ `нацртана` америчка перестројка

THE New York Times је објавио неку врсту програма америчке „перестројке“ која би САД могла доћи главе као што је Горбачовљева Совјетском Савезу.

Реч је о својеврсној расној верзији програма реформе америчке економије.

Ако Трамп буде поражен на новембарским изборима – а то се не може искључити – мало ко ће се моћи одупрети том програму због ризика да истовремено буде „непријатељ целе планете и њене климе“ и „системски расиста“

Наравно, предлози објављени у The New York Times не могу се сматрати званичним програмом Џоа Бајдена или Демократске партије, али то није ни потребно. The New York Times игра улогу спољног мозга и моралног компаса за америчке либералне – и гласаче и значајан део менаџерске елите – па кад се такав лист појави са специјалним пројектом (који објави у неколико бројева) „Америка каква нам треба“ – са сигурношћу се може закључити да ће садржано у том пројекту бар по духу одлучивати америчкој економској будућности.

Неки од тих програмских чланака су написани у редакцији, а неки су из пера култних левичара и прогресиста – економиста, активиста и бизнисмена.

Пројекат се – због свега што садржи – условно може назвати „Америчка перестројка“, а главне и деје и предлози, иако има и здравих, прави су дијаманти лудости. Ево неких:

– Опростити све дугове црнцима, укључујући дугове по потрошачким кредитима;

– Изменити закон о Централној банци САД (Систему федералних резерви) тако да смањивање незапослености међу црним Американцима буде један од критеријума за оцењивање успешности њеног функционисања (ово у пракси значи да ће ФЕД штампањем новца обезбеђивати радна места црнцима);

– Црнце ослободити плаћања свих банкарских услуга;

– Црнцима обезбедити хипотекарне кредите са нултом каматом;

– Црнцима власницима фирми обеубедити кредите са нултом каматом;

– Знатно повећати порез на наследство (унапред је јасно да ће на удару бити белци и `бела имовина`).

Овоме се придодаје реформа изборног система која ће – ако буде озакоњена – омогућити америчкик демократама-либералима да вечно владају САД.

Предлаже се, наиме, масовно гласање преко поште.

Чак и ако Трамп победи није сигурно да ће проблем са „америчком перестројком“ бити решен.

Не малом делу америчке елите управо таква „перестројка“ је потребна да би за много година унапред себи обезбедила победу борби за власт.

На руку јој иде и то што је приближно половина америчких бирача спремна да судбину САД повери жрецима либералне перестројке.

Уосталом, ни економски програм Трампа и економских националиста, који га окружују, није могуће реализовати без деструктивних последица. Јер, заснован је на миту о америчккој изузетности у свему што је повезано са новцем, армијом и науком.

Американци ће 3. новембра бирати између илузије о праведности и илузије националне величине.

Све у свему, Американци немају добар избор.

Факти