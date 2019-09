ПОЈАВИЛА СЕ НОВА СМРТОНОСНА ДРОГА! 10 пута јача од кокаина

Мет брзо ствара зависност, а дуготрајна употреба оштећује организам и на молекуларном нивоу.

Kрајем прошлог месеца бијељинска полиција запленила је у једној акцији 7 грама “леда”, екстремно опасне дроге које до сада није било на балканском тржишту.

Заправо, ради се о метамфетамину, познатијем под именом Kристални мет (Цхрyстал метх), који је екстремно опасна синтетичка дрога десет пута јача и трти пута јефтинија од кокаина.

San Diego Sector Border Patrol agents discovered over 26lbs of crystal meth inside the gas tank of a vehicle at an immigration checkpoint on Tuesday. Details: https://t.co/x1bTWhgaC8 pic.twitter.com/oPh2rN8uRU

— CBP (@CBP) September 7, 2019