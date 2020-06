Поново протести у Америци, хиљаде демонстраната на улицама, у Њујорку ухапшене десетине људи

Неименовани безбедносни званичник изјавио је да је било ангажовано више од 2.200 припадника Националне гарде на улицама Вашингтона.

Направили су прстен око Лафајет парка, који се налази преко пута Беле куће, док су војна возила била паркирана у околним улицама блокирајући прилазе.

У Њујорку су се грађани окупили у Вашингтонском парку одакле су отпочели протестну шетњу централним градским улицама.

Како је јавио Си-ен-ен, најмање 90 људи је приведено током протеста у Њујорку.

About 60 peaceful protesters arrested in midtown east for violating the New York City 8pm curfew. NYPD surrounded them and closed in on them on bikes and began making arrests. pic.twitter.com/xtcbocjLPO

— Bryan Llenas (@BryanLlenas) June 4, 2020