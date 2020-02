Порука Бриселу: Оставите упаљено светло да Шкотска пронађе пут ка кући

Они су поставили слику на којој се види да су симболично остављена упаљења светла уз поруку: “Шкотска је послала поруку Европи у Бриселу”.

Шкотска је покренула кампању #LeaveALigthOn (оставите упаљено светло) за Шкотску.

Порука коју је Шкотска хтела да остави јесу речи шкотског парламентарца Алина Смита, који је позвао ЕУ да “остави упаљено светло како би Шкотска могла да пронађе пут ка кући”.

❤️ Scotland has sent a message to Europe in Brussels.#ScotlandLovesEU pic.twitter.com/NI5sP6eG2T

— The SNP (@theSNP) January 31, 2020