После 220 излазака дефинитивно је одустала од мушкараца, па се удаје за свог љубимца

Бивша америчка манекенка Елизабет Хоад одлучила је да одустане од мушкараца и да се уда за свог шестогодишњег пса Логана, што ће учинити почетком августа ове године.

Подстакнута многобројним пропалим изласцима са мушкарцима, 49-годишња Хоад се одлучила на посебан корак. У католичкој цркви ће стати на луди камен са својим златним ретривером Логаном.

Судбоносно “ДА” изговориће пред 20 званица и том приликом ће носити посебан прстен, док ће њен пас на себи имати посебно одело специјално скројено за њега.

Kума и кум на вечању биће Ајакс и Бер, два хаскија њене најбоље пријатељице. Елизабет, након венчања, планира да са Логаном оде на медени месец негде где постоји “пет фриендлy” хотел.

Former model Elizabeth Hoad hopes to persuade her local Catholic church to allow her to wed her six-year-old golden retriever. She told them that she: 'had 220 dates in eight years from six dating sites and it's generally been a disaster.'

