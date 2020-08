ПОСЛЕ ОТИМАЧИНЕ АЈА СОФИЈЕ ТУРЦИ БИ ДАЉЕ: Угледни лист позива – време је за обнову калифата!

Турски происламски лист „Герчек Хајат“ сматра да након врац́ања Аја Софији статуса џамије, време је и за препород калифата.

Асоцијација адвоката Анкаре оптужила је „Герчек Хајат“ да позива на устанак и поднела кривичну тужбу против магазина, затраживши од Тужилаштва да покрене истрагу.

По њиховом мишљењу, главни уредник листа Kемал Озер и коментатор Абдурахман Дилипак су „изазвали мржњу и позвали на оружани устанак против турске државе“.

The Ankara Bar Association has filed a criminal complaint against Gerçek Hayat, a magazine owned by the pro-government Albayrak Media Group, following its call to resurrect the Islamic caliphate. #Turkey https://t.co/lRJWOPRW96

— Duvar English (@DuvarEnglish) July 28, 2020