Присталице Брегзита запалиле заставу ЕУ у центру Лондона

Присталице Брегзита исмевале су око 200 до 300 присталица Европске уније, док су шетали од Даунинг стрита до Канцеларије Европске уније у Лондону, пренео је Ројтерс.

Полиција је формирала линију како би раздвојила две групе.

Присталице Брегзита су певале „Стидите се, стидите се“, „Губитници, губитници“ и „Довиђења, довиђења ЕУ“.

A man trying to set an EU flag on fire. A sad state of affairs. pic.twitter.com/86K2tHVOlJ

— Ilyas Alav (@ilyas_alav) January 31, 2020