Протести широм САД: Сукоби, ватра, сузавац, једна особа погинула – уведен полицијски час

Једна особа је погинула у пуцњави током данашњих протеста због смрти Афроамериканца Џорџа Флојда у Минеаполису, јавља АП.

Власти су саопштиле да истражују “више пуцњава”, међу којима је и једну у којој је погинула једна особа.

Шеф полиције у том граду Ррендал Тејлор потврдио је да је дошло до више пуцњава, али није изнео више детаља.

Полиција је касније на Твитеру саопштила да у инцидентима није учествовао ни један њен службеник.

Протести у Индијанаполису праћени су насиљем други дан заредом, зграде су оштећене, најмање једна радња је запаљена, а полицајци су употребили сузавац.

У 25 градова у САД уведен је полицијски час након што су се протести због убиства Афроамериканца којег је угушио полицајац Дерек Чавин, претворили у дивљање, насиље и хаос.

Протести су одржани у 30 градова, а полиција је демонстранте покушала да отера сузавцем и гуменим мецима. Неколико полицијских аутомобила је запаљено.

Хиљаде људи окупило се на улицама Минеаполиса, Њујорка, Мајамија, Атланте, Филаделфије. Полицијски час је, између осталих, уведен и у Минеаполису, Атланти, Лос Анђелесу, Филаделфији, Портланду, Луивилу.

Други дан заредом велика група протестаната окупила се и испред Беле куће.

Kако је за Тв Прва рекао Обрад Kесић који се јавио из Вашингтона, у Америци се сада потежу политичка питања, док је епидемија коронавируса у другом плану.

“И они који су до скоро плашили грађане да је опасан одлазак у цркву, сада то више не раде и велики број људи се окупља на демонстрацијама. Људи носе маске, али не само збго заштите већ и да би сакрили свој идентитет”, рекао је Kесић.

“Због демонстрација се јављају нова жаришта. У Њујорку имамо жестоке борбе полције и демонстраната што може да покрене жарупте у граду који је највише био погођен”, додао је он.

Aerial view shows a large gathering of demonstrators in the streets of Philadelphia as a fire burns amid protests over the death of George Floyd. https://t.co/OdRVqCsGsg pic.twitter.com/B2vQGDUScD

— ABC News (@ABC) May 30, 2020