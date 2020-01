ПРВЕ ФОТОГРАФИЈЕ РАKЕТА KОЈИМА СУ ИРАНЦИ ГАЂАЛИ АМЕРИЧKЕ БАЗЕ?! Домет им је 300 километара, коришћене су у рату у Сирији

У нападима на америчке базе које су у ноћи између 7. и 8. јануара извеле снаге иранске Револуционарне гарде коришћене су ракете типа Фатех 110, објавили су медији.

На друштвеним мрежама појавиле су се и фотографије на којим се наводно виде остаци ракета којима је гађана база Ибрил. Још увек нема званичних потврда да је реч о веродостојним фотографијама.

Иначе, прва генерација Фатех-110 ракета тестирана је у септембру 2002. године, а недуго потом почела је и масовна производња. Почетни домет ракете био је 200 км, а са другом генерацијом ракета 2004. године повећан је домет на 250 км. Трећа генерација ракете, откривена 2010. године, има домет од 300 км, а четврта генерација Фатеха 110 (2012) побољшала је тачност.

