РАДНИЦИ ГУГЛА ПРОТЕСТУЈУ НА УЛИЦАМА: Шефови сексуално узнемиравају запослене жене

Прва испостава Гугла у којој је почео протест је она у Сингапуру, а о радници који су се одлучили на протест оставили су поруку:

„Нисам на свом радном месту јер сам се придружио другим радницима Гугла и спољним сарадницима у протесту против сексуалног злостављања, неприхватљивог понашања, недостатка транспарентности и културе која није свима прихватљива.“

Организатори протеста траже да се промени начин на који се компанија суочава с оптужбама за сексуално неприхватљиво понашање.

Њихови захтеви укључују и позив да се обустави пракса насилног мирења. У случају да се та пракса укине, жртве злостављања могле би тужити своје нападаче.

Амерички „Њујорк тајмс“ прошле недеље је објавио причу са детаљним оптужбама једне жене за сексуално узнемиравање против творца Гугловог андроида Ендија Рубина.

Лист наводи да је Рубин 2014. уз отказ примио отпремнину у износу од 90 милиона долара, иако је Гугл закључио да су оптужбе за сексуално узнемиравање против њега биле кредибилне.

Протестом под називом „изађи за ствару промену“ инжењери и други радници желе да пошаљу поруку да компанија Гугл треба да буде транспарентнија када је реч о питањима сексуалног узнемиравања као и оснажиању жена.

