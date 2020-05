РАТ У ВАШИНГТОНУ: Демонстранти руше све пред собом, сукобили се са полицијом

Бела кућа је стављена под кључ и велике мере заштите у петак вече због хиљада демостраната које су изашле на улице због недавног убиства Афроамериканца Џорџа Флојда из Минеаполиса

Just got pepper sprayed by the Secret Service outside the White House. Minutes later they cleared Lafayette Park the same way⁠—indiscriminately hosing everyone in the vicinity with chemical weapons. pic.twitter.com/6II1YwYP0s — Wyatt Reed (@wyattreed13) May 30, 2020

Подсетимо, полицајац Дерек Човин му је клечао на врату током привођења због чега је Флојд преминуо.

THEY GOT INTO THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/vnmZxi6N8W — Henry (@Texasbozo) May 30, 2020

Човин је ухапшен, а протести букте широм земље.

Видео овог инцидента објављен је у уторак, а протести су букнули готово моментално. У Минеаполису неколико ноћи водиле су се крваве борбе између полиције и демостраната, док је гувернер тражио помоћ државе и војске.

BREAKING VIDEO – WHITE HOUSE: Police in riot gear clashing with protesters, there’s a legitimate fear of the White House lawn being overrun by protesters. #CivilWar2 #DCprotest #RaiseTheDegree pic.twitter.com/gDSb8Ej3DR — Minneapolis/USA Updates (@EgyptianWeeknd) May 30, 2020

У петак вече протести су стигли и до Вашингтона, а у два наврата демостранти су се окупљали око Беле куће, што је приморало тајну службу и полицију да затворе подручје око председништва.

Поједини демостранти сукобљавали су се са полицијом, бацали на њих предмете попут флаша воде, обарали барикаде и покушавали да продру до Беле куће.

У међувремену, у Минеаполису је уведен полицијски час, на улицама је Национална гарда, а Пентагон је наредио приправност војне полиције.