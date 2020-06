САД: Статуе рушили, вукли их по улици, једну „обесили“ на бандери

Демонстранти у Америци рушили споменике у неколико градова. У Вашингтону оборен је споменик генералну Конфедерације Алберту Пајку, а у граду Рали, престоници савезне државе Северна Каролина, срушене су две статуе посвећене војницима који су се у време америчког грађанског рата (1861-1865) борили на страни поражене Конфедерације.

Амерички председник САД реаговао је на рушење споменика у Вашингтону. Рекао је да је то срамота и затражио да починиоци буду ухапшени.

„Полиција није радила свој посао јер су само посматрали обарање и уништавање споменика. Изгреднике треба одмах ухапсити“, навео је Трамп.

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020