Салвини хоће да гради зид према Словенији да би зауставио мигранте са Балкана!

Словенија, која је дуж границе с Хрватском развукла жичане баријере и поставила панеле под изговором борбе против илегалних миграција, бурно је реаговала на најаву италијанског министра унутрашњих послова Матеа Салвинија да би њих та суседна држава ускоро могла опасати жицом.

Од сутра би на терену требало да почну да делују заједничке италијанско-словеначке граничне патроле, иако још није готова формална процедура њиховог оснивања.

Ако почну с радом и ако се у року од три месеца покажу неуспешним и неефикасним, Италија ће поставити, како се то каже, техничке препреке на граници са Словенијом.

Италијански министар из десничарске странке Лига за север најавио је ту могућност у Тревиљу.

