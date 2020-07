„Смакнућемо сваког ког желимо“: Да ли се милијардер шалио или открио међународну заверу

Да ли је у питању Маскова иронија или тежак међународни инцидент и даље није јасно, али је власник „Спејс икса“ и оснивач „Тесле“ поново направио праву олују на интернету.

We will coup whoever we want! Deal with it. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2020

Многи на друштвеним мрежама мисле да је Маск био ироничан, алудирајући на уплитање богатих држава Запада у унутрашња питања других земаља, будући да је касније додао како његова компанија добија литијум за израду батерија и других компоненти из Аустралије.

Други корисници друштвених мрежа, међутим, тврде да је Маск овим твитом разоткрио кршење међународног права и „злочине против човечности“ и ко стоји иза свргавања Ева Моралеса са места председника Боливије прошле године.

if some day you are punished for your crimes against humanity, just know that it could never equal the violence you've inflicted — Abolition Is A Presence (@jaybeware) July 25, 2020

​Било је и оних који су коментарисали да „закони постоје како богати не би морали да их поштују“.

У расправу на Твитеру укључио се и Ево Моралес, који је написао како је то „још један доказ да је позадина његовог свргавања литијум“, те да ће „увек бранити своје ресурсе“.

.@elonmusk, dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos, dice sobre el golpe de Estado en #Bolivia: “Nosotros golpearemos a quien queramos”.

Otra prueba más de que el golpe fue por el litio boliviano; y dos masacres como saldo. ¡Defenderemos siempre nuestros recursos! pic.twitter.com/T0O1tReJaj — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 25, 2020

Новинар Макс Блументал написао је како је „краљ обновљиве енергије Илон Маск практично преузео одговорност за пуч у Боливији само неколико месеци пошто је планирао да се сретне са (бразилским председником) Болсонаром због отварања Теслине фабрике у литијумом богатом Бразилу“.

“Renewable” energy kingpin Elon Musk practically takes credit for the Bolivian lithium coup just months after planning a meeting with Bolsonaro ahead of a Tesla factory in lithium rich Brazil https://t.co/PcizH4pLfQ https://t.co/7kTrA7fPsV pic.twitter.com/zaVqte1KHW — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) July 25, 2020

​Ово није први пут да Маск изазива међународну пажњу својим коментарима на Твитеру, пошто је раније најављивао да ће да прода сву своју имовину, да ће да бомбардује Марс, да ће да уграђује чипове у мозак, а када је постао отац, објавио је да је детету дао шифровано име.

Sputnik