Србија и Гугл: Шта странци претражују на интернету

У којој се држави налази Србија, да ли је Србија део Русије, како се Србија данас зове – ово су нека од питања која се на енглеском језику претражују на Гуглу.

Највећи светски интернет претраживач има и одговоре на већину њих.

Док су међу „најгугланијим” појмовима у Србији прошле године били „Задруга”, „Небојша Глоговац” и „Светско првенство у фудбалу”, странце о Србији интересује и то колико је висок председник Александар Вучић.

Уз помоћ Гугл претраге и сајта Answer the public направили смо кратак преглед занимљивих питања које странци постављају о Србији.

Да ли Србија и даље постоји?

Does Serbia still exist?

Одговор Гугла: Србија, некадашња централна република Југославије, сада је земља на средишњем делу Балканског полуострва у југоисточној Европи.

Граничи се са четири од шест бивших југословенских социјалистичких република – Босном и Херцеговином, Хрватском, Северном Македонијом и Црном Гором.

Како је Србија добила име?

How did Serbia get its name?

Одговор Гугла: Према делу византијског цара Константина Седмог „О управљању царством” (De Administrando Imperio) Срби су потекли од „белих Срба” који су живели на „другој страни Турске” (име које је коришћено за Мађарску), у подручју које се звало Бојка или Бела Србија.

Бела Србија граничила се са Франачком републиком и Белом Хрватском.

Да ли је Србија земља трећег света?

Is Serbia a third world country?

Одговор Гугла: Србија је данас парламентарна демократија. Светска банка класификује је као земљу са средњим приходом, а економија земље је у транзицији из доминантног државног сектора у тржишни модел.

Да ли је Србија део Русије?

Is Serbia a part of Russia?

Натпис на слици Срби воле Путина

Одговор Гугла: Након распада Совјетског Савеза, Социјалистичка Федеративна Република Југославија признала је Русију у децембру 1991. године одлуком Председништва о признавању бивших република СССР-а.

Србија има амбасаду у Москви, а Русија има амбасаду у Београду и канцеларију за везу са УНМИК-ом у Приштини.

Да ли је Србија била део Отоманског царства?

Was Serbia part of the Ottoman Empire?

Media caption Изборна победа у Истанбулу славила се уз српску музику

Одговор Гугла: Отоманско царство освојило је територију северне Србије 1459. године, када им је Смедерево пало у руке. Једине слободне територије биле су делови Босне и Зете.

Након пада босанске краљевине 1496. године, Србијом је владало Отоманско царство скоро три века.

Да ли је Србија арапска земља?

Is Serbia an Arab country?

Натпис на слици У Србији има доста избеглица, али није арапска земља

Одговор Гугла: Арапи у Србији углавном су исељеници из низа арапских земаља, посебно Либије, Либана, Сирије, палестинских територија, Ирака и Јордана.

Има и малих група из Египта, Алжира, Туниса, Марока и Судана.

Да ли је Србија опасна?

Is Serbia dangerous?

Одговор Гугла: Београд нема висок степен уличног криминала, али је присутно џепарење и отимање торбица, а туристи су главне мете.

Људи који путују у Србију треба да предузму исте мере предострожности у Београду као у сваком великом граду широм света.

Зашто је Србија ушла у Први светски рат?

Why did Serbia enter WW1?

Image copyright NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE Натпис на слици Српски војници с пуковском заставом

Одговор Гугла: Дана 28. јула 1914. године, месец дана након што је престолонаследника Франца Фердинанда и његову супругу убио Гаврило Принцип у Сарајеву, Аустро-Угарска проглашава рат Србији, започевши Први светски рат.

Да ли је Србија добра земља за живот?

Is Serbia a good place to live?

Одговор Гугла: Београд, главни град Србије, добар је за становање.

Према Гугловој ранг листи градова, добро је место за живот које у односу на трошкове живота, безбедност и толеранцију.

Да ли је безбедно возити кроз Србију?

Is Serbia safe to drive through?

Натпис на слици Возачи све више имају „кратак фитиљ”

Одговор Гугла: Не можете заменити међународну возачку дозволу за српску.

Општи стандард путева у Србији варира од доброг до лошег. Путеви су лошији у руралним подручјима, посебно након лошег времена.

Посебно је опасна Ибарска магистрала која повезује Београд, преко Чачка и Ужица, са Црном Гором.

По чему је Србија најпознатија?

What is Serbia most known for?

Image copyright GETTY IMAGES Натпис на слици Ђоковић на Вимблдону брани трофеј из прошле године

Одговор Гугла: Десет најпознатијих ствари о Србији – шљивовица, вампири и паприка, Новак Ђоковић, Пиротски ћилим, слава, Никола Тесла, Егзит, храна, сплавови, кафане.

Странце занима и да ли је Србија демократска земља, зашто су Срби високи, али и зашто су лепи.

Наравно, има и оних уобичајених питања на која сте сигурно наишли у разговору са странцима – попут тога да ли је Србија Сибир или Сирија.

