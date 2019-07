Статуа Меланије Трамп у родној Словенији изазвала ГНЕВ МЕШТАНА

Прва дама САД Меланија Трамп почаствована је дрвеном статуом у природној величини у близини града Севнице у Словенији где је одрасла, али локални становници кажу да та статуа представља “срамоту”.

Прву статуу Меланије Трамп у родној земљи осмислио је амерички уметник Бред Дауни и унајмио локалног уметничког дрводељу Алеса Зупевца, познатог као Макси да је изради и постави поред реке Саве.

Статуа уопште не личи на прву даму, али, како наводи ИТВ, бар је хаљина у правој боји, светло плавој, као и она у којој се Меланија појавила на председничкој инаугурацији Доналда Трампа.

Црте лица изгледају као да их је нацртало дете, израз лица је намргођен, а облици тела недефинисани. Статуа “маше” левом руком.

Локални становници, иако поносни на најпознатији експонат у граду, уопште низу задовољни сличношћу статуе са Меланијом Трамп. “Уопште не личи на Меланију. Личи на Штруммфету. То је срамота”, рекао је један од становника који су се окупили на оркривању статуе.

