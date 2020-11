Стратегија хаоса ко год да победи: Антифа објавила водич о нередима у Америци /фото/

You can't always predict how things will go in advance, but it helps to show up with a solid goal and a plan. It's better to set an objective and achieve it than to hope someone else has done the planning.

​На налогу повезаном са Антифом, левичарском организацијом која је последњих година присутна на многим протестима у Америци, накнадно је објављен и пост у коме се изражава нада да ће анархистичка утопија никнути преко ноћи и да ће искључити потребу за било каквим постизборним уличним насиљем у крајње невероватном случају:

“Надамо се да ништа од овога неће бити потребно – надамо се да ће Трамп признати изборе, да ће Бајден и сви други политичари поднети оставке и да ћемо се одједном наћи у свету без капитализма“.

We hope none of this will be necessary—we hope Trump will concede the election, Biden and all the other politicians will resign, and we'll suddenly find ourselves in a world without capitalism, white supremacy, or the state.

But failing that, we've still got a long fight ahead. pic.twitter.com/xzhC7wyjSB

— CrimethInc. (@crimethinc) November 2, 2020