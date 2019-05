Шведска би да забрани симболе својих предака, разлог је невероватан

Многи Швеђани су бесни због ове иницијативе, посебно они који се изјашњавају као пагани, па се страхује да би њима могла да буде угрожена слобода вероисповести, што се крши са Уставом

ШВЕДСКА влада разматра могућност забране употребе старих нордијских руна, симбола које су користили викинзи, јер их брине “злоупотреба од стране неонациста”.

Министар правде Морган Јохансон истражује да ли би ово старо писмо требало забранити како би се обуздале групе које шире мржњу, а своју одлуку ће донети до краја маја, пише сајт Samhällsnytt.

Ако ступи на снагу ова мера би могла да утиче разне сфере живота јер је викиншка симболика широко распрострањена у земљи из које потичу.

Многи Швеђани су бесни због ове иницијативе, посебно они који се изјашњавају као пагани, па се страхује да би њима могла да буде угрожена слобода вероисповести, што се крши са Уставом.

Нордијска Аса заједница, највећа паганска организација у Шведској, је против регулације древног културног наслеђа. Они сматрају да би се овако обрисао део историје, културе и вере шведског народа, као и да би била угрожена слобода изражавања.

Шведски десничар и бивши парламентарац Џеф Ал такође осуђује ову идеју.

– Наша влада заступа мултикултурализам, али немамо права на нашу културу. Покушавају да цензуришу наше културно наслеђе и замагле наше корене. Пета колона – написао је члан Шведских Демократа на Твитеру.

И корисници друштвених мрежа су огорчени, а неки кроз шалу питају да ли ће држава финансирати укањање тетоважа а покренута је и петиција против забране, која већ има преко 11 хиљада потписа.

Иако је Трећи рајх користио неке нордијске симболе, данас су они део разних логоа фирми, а између осталог и ознака за Bluetooth који је добио име по данском викиншком владару Харалду Плавозубом.

