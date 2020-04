Таха: Буде ли се Америка пред сваким вирусом претварала у карантин – постаће споредна држава

МЕДИЈСКА извештавања о коронавирусу као о „шоку и страхопоштовању“ са невероватном неодговорношћу створила су монументални стампедо страха и панике који је милион пута штетнији од самог вируса.

Ево две чињенице које све говоре:

Чињеница бр. 1. Број умрлих у Сједињеним Државама од грипа од 1950. до 2017. кретао се у распону од 13,5 до 53,7 на 100 000 (извор statista.com).

Чињеница бр. 2. Број умрлих у САД од коронавируса је 14,9 на 100 000 (извор worldmeters.info). Имајте на уму да овај број укључује “вероватне” смрти као и потврђене смрти од коронавируса.

Дакле, да сумирамо: смртност `по глави становника` у САД од корона вируса мања је од смртности од грипа `по глави становника` готово сваке године у периоду од 1950. до 2017.

Највећи број умрлих од грипа `по глави становника` је био у 1960. години. Те године било је 53,7 умрлих на 100.000, што је преко три пута више од корона вируса. То су чињенице, а не луда медијска бука. Проверите и сами.

Успут, стопа смртности по глави становника од онога што хистерични медији воле да називају „глобална пандемија“ износи само 2,4 на 100.000.

Најновији модел Радне групе за корона вирус Беле куће предвиђа да би смртност од корона вируса могла достићи 60.000. Тренутно износи 49.000.

Чак и ако би се та процена [којом се манипулише] удвостручила и подигла на 98.000, она би и даље била много мања од свих смртних случајева грипа по глави становника од 1950. до 1998.

Зашто медији као у крсташком рату шире страх и панику широм земље?

Њихово нон-стоп хистерично извештавање, произвело је цунами страха и панике са домино-ефектом - лавина панике је затворила стотине хиљада предузећа, озбиљно оштетила економију, затворила школе, затворила наша места која волимо и оставила 22 милиона Американаца без посла.

Не кажем да медији покушавају да униште земљу, али сигурно се понашају као да им је то намера.

Официри страха кажу да је "друштвено дистанцирање" (у преводу - гашење земље) начин борбе против вируса.

Никада у прошлости нисмо затворили нашу државу да бисмо се борили против вируса, иако је стопа смртности била далеко виша од стопе смртности од корона вируса сада. Увек смо бринули о болеснима, али настављали да радимо. Одржавали смо нашу земљу живом.

Вируси, болест и смрт су део живота, али живот мора да се настави.

Постоје земље које не гасе економију да би се бориле против корона вируса, на пример Шведска. Тамо нису затворили економију, а једнако добро су или бољи од многих својих европских колега који су оштро ограничили свој народ и економију.

Да смо користили, “социјално дистанцирање” (гашење земље) кад год би се вирус појавио у прошлости – наша земља не би постојала.

Били бисмо одавно на нивоу веома сиромашне државе трећег света, а то ће се сигурно десити ако будемо затварали земљу у борби против сваког новог вируса који се појави у будућности (као што већ јавља прогноза страха).

Да, залуђивачи страхом већ нам говоре да ће се корона вирус наредне зиме вратити. Ако се деси, да треба да одговоримо на исти начин, – „одмах у склоништа“.

Да ли да се опет посакривамо испод кревета и затворимо земљу?

Ако наставимо да тако поступамо – наша држава ће сигурно бити осуђена на пропаст.

(Leslie Taha is a freelance writer, author, artist, and former guest columnist for the Tacoma Tribune. [email protected]

факти