ТАЈНИ ПРЕГОВОРИ ТРАМПА И ПУТИНА Америчком председнику се жури да пре избора постигне споразум од ког ЗАВИСИ ЦЕО СВЕТ

Амерички председник Доналд Трамп нада се да ће закључити нуклеарни споразум с Владимиром Путином пре председничких избора у Америци, што је рок који представља изненађење чак и за високе републиканске функционере и појединце у Белој кући.

У последњих шест месеци Доналд Трамп и Владимир Путин обавили су низ телефонских разговора о контроли наоружања и послали представнике на преговоре у Беч. Међутим, све до пре неколико дана чинило се да су разговори запали у ћорсокак.

Другог октобра, саветник за националну безбедност Роберт О’Брајен и његов руски колега Николај Патрушев састали су се у Женеви, након чега су Трампов изасланик за контролу наоружања Маршал Билингсли и његов руски колега Сергеј Рјабков напречац одлучили да отпутују у Хелсинки, при чему је Билингсли у ту сврху чак скратио путовање у Азију.

Извор близак разговорима у петак је изјавио да Трампова администрација верује да сада имају оквирни споразум који су одобрили Путин и Патрушев и који би могао да буде финализован у року од недељу дана чим се наставе преговори.

Рјабков је, међутим, у суботу рекао да “и даље постоје огромне разлике у приступима, па и што се тиче основних елемената таквог споразума”. Говорити о предстојећем споразуму није “реално”, рекао је он.

With only weeks to go until the general election, the Trump administration is renewing a push to finalize a nuclear agreement with Moscow, hoping that a deal may force China to reconsider its position on trilateral arms talks https://t.co/CtBr9YQdob

— CNN Politics (@CNNPolitics) October 12, 2020