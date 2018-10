Тарина песма о страдању српског војника ушла је у финале такмичења у Великој Британији, ово су стихови за победу

Ипак, неизвесно је да ли ће Тара успети да обезбеди материјална средства за овај пут и да ли ће моћи пред свима да прочита песму о српском јунаку

Судбина мајке српског војника који је изгубио живот повлачећи се преко Албаније инспирисала је младу Тару Станковић да напише песму, песму са којом је стигла до финала Међународног такмичења поезије коју организује универзитет Линколн из Велике Британије.

Тара је ученица првог разреда Прве београдске гимназије, а тема овог такмичења, чије ће финале бити одржано 15. новембра, обележавање је 100 година од Великог рата.

Од укупно 544 песме које је жири познатих британских писаца и професора универзитета оценио, Тарина песма на енглеском језику, под називом ”Порука са неба” импресионирала је жири.

У песми се говори о мајци која је сину војнику иштрикала пар црвених чарапа док је претраживала бојно поље. Мајка је тада упознала и краља Петра и преклињала га да пронађе њеног сина и да му да чарапе.

Kраљ је убрзо сазнао да јој је син мртав, а после рата је подигао споменик у име њега и његове мајке која је умрла од туге. Неколико година касније и краљ Петар је умро, а испод његовог јастука пронађен је пар црвених чарапа.

Универзитет Линколн биће издавач Збирке најбољих песама младих Велике Британије о Великом Рату у којој ће се наћи и Тарина песма српској мајци, а књига ће бити објављена симболично на дан завршетка Првог светског рата 11. новембра 2018. године.

– Тара је позвана да као финалиста и једини представник Србије на овом такмичењу, 15. новембра 2018. прочита своју песму на главној свечаности у Линколну, граду у ком је конструисан и први тенк коришћен у Првом светском рату. Тару иначе занимају исторја и књижевност. Читала је доста о Првом светском рату, па је наишла на овај конкурс и решила да на њему представи и нашу српску војску – прича њена мама Сања.

Тада ће се представити и остали млади песници пре свега из Велике Британије чије су песме најбоље илустровале страдање и патње Великог рата. Ипак, неизвесно је да ли ће Тара успети да обезбеди материјална средства за овај пут и да ли ће успети да присуствује главној свечаности и церемонији доделе награда.

Ова ученица је до сада побеђивала на више домаћих и међународних такмичења, између осталих била је лауреат Шекспир фондације из Стратфорда.

Dear mother, your son lost his life

on a cold, black, winter night.

The socks you knitted delicately

your son never got to touch.

Death was the only one

who got to warm him up.

The wind of war took him away

he gave his life for his land, so brave.

Yes I know he was very young

full of dreams and vibrance.

Strong mother please wipe your tears

because now he is a shining star from dreams.

Please don’t look on the road now

because he will not come soon.

He gave his heart, life and eyes

for lovely wishes of every child.

Please mother, don’t be so sorrowful

for his grave now is light and full of fate.

Now winter can’t touch him

and his soul is within us all.

Hear the message from heaven

be strong, just as he was.

